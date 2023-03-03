Притормози, водитель

Юные инспекторы движения обратились к водителям Восточно-Казахстанской области.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» на площадке детско-подросткового клуба «Aq jol» состоялся прямой эфир с участием юных инспекторов движения. Инициаторами широкомасштабного мероприятия выступили сотрудники управления местной полицейской службы ДП ВКО.

Отряд юных инспекторов движения – это творческое объединение школьников. Они помогают школе в организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного движения (безопасного поведения на улицах и дорогах города) среди учащихся своей школы.

Посредством интернет-ресурсов юные помощники стражей правопорядка обратились к водителям с призывом соблюдать правила безопасного управления транспортом. Подростки отметили, что малолетние пешеходы невнимательны на дороге, поэтому следует снизить скорость, проезжая мимо детских учреждений.

Заместитель начальника ДП ВКО Андрей Ларионов вручил грамоты школьникам, отличившимся в знаниях правил дорожного движения и занявшим первое место в дистанционной олимпиаде по правилам безопасного поведения на дороге. Полковник полиции высоко оценил профилактическую работу отрядов ЮИД по предупреждению детского травматизма, а также обратил внимание ребят на эффективность рейдовых мероприятий вблизи школ.

По информации пресс-службы ДП ВКО, на территории Восточно-Казахстанской области в 2022 году с участием несовершеннолетних было допущено 101 дорожно-транспортное происшествие. В результате этих ДТП погибли четверо детей и травмированы 106 участников дорожного движения. По сравнению с 2021 годом количество таких автоаварий снизилось на 15,8 процента. Только в трёх случаях были виноваты сами дети.

Сотрудники полиции также призвали водителей быть предельно осторожными и бдительными.

– Дети не всегда переходят дорогу в установленном месте, поэтому автолюбителям нужно быть очень внимательными в вечернее время, – отметил Андрей Ларионов. – Родителям на постоянной основе необходимо разъяснять детям необходимость соблюдения ПДД и обучать их ориентироваться в ситуациях на дороге.

Марк Касымов