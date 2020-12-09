Присутствие Абая на земле Катон-Карагая 

В новом сквере, открытом буквально на днях в селе Улкен Нарын, установлен бюст Абая Кунанбайулы. Память о видном поэте, мыслителе, общественном деятеле Великой степи увековечена в честь его 175-летнего юбилея.

Присутствие Абая в духовной жизни населения явно ощущалось и в прежние годы. У подножия алтайских гор сильны литературные традиции, тоже любят и ценят как устное поэтическое слово, так и письменные шедевры высокой литературы и поэзии.

И вот в центре села Улкен Нарын открылся новый сквер, где установлен бюст великого Абая. Отныне это место для отдыха взрослых и детей можно с полным правом считать своеобразным духовным оазисом. Здесь должны бурлить творческие родники, подпитывая культуру, литературу и историю района, области и республики, став неотъемлемой частью мирового духовного наследия.

Такие вольные мысли появляются, когда осознаёшь истинную значимость, казалось бы, негромкого события. Абай Кунанбайулы словно не в бронзе, а физически осязаемо сам ступил на благословенную катон-карагайскую землю.

Здесь живут и трудятся, растят детей и внуков, правнуков люди несколько иные, чем герои поэзии Абая, прозы и драматургии Мухтара Ауэзова. Тому способствует сама природа горного и лесного края, выковывает цельные характеры, живущие в гармонии с собой и природой. В то же время их объединяет, неразрывно связывает многое. В первую очередь, потребность в высоких идеалах и целях, морально-нравственной опоре. Это необходимо человеку в повседневной жизни не для модного имиджа, а как основа и условия, на чём покоятся системы взглядов и ценностей.

По-иному, наверное, трудно или совсем невозможно с улыбкой переносить вся тяготы сурового климата, жить и сохранять веру в себя, свои силы, а также в окружающих.

В Катон-Карагайском районе реализуется программа развития приграничных территорий. В ней предусмотрены проекты по повышению качества жизни, созданию комфортных условий для труда, отдыха людей. Выделены деньги на благоустройство многих сёл района. К примеру на создание парков, скверов, игровых площадок. Они уже осваиваются в рамках плановых мероприятий. Это важно для хозяев и в большей мере для гостей района. К чему обязывает и наличие потенциала в сфере туризма, требующего наиболее полного раскрытия.

Первозданная природа, различные турпродукты также нуждаются в культурно-духовной составляющей. Без неё в уникальном краю картина жизни показалась бы неполной.

В церемонии открытия бюста Абая приняли участие представители акимата, общественности, местные жители. Со словами поздравлений и пожеланий обратился аким района Ренат Курмамбаев, который отметил особую значимость происходящего события для всего населения. Торжественное мероприятие приурочили ко Дню Первого Президента Республики Казахстан. Сквер имени Абая, по мнению всех выступающих, станет любимым местом отдыха сельчан.

Даже в бескомпромиссный рыночный век мудрое и доброе слово не подвержено девальвации. Это мы видим и чувствуем на примере нетленных «Слов назидания» Абая. Наиболее яркие, ёмкие по мысли и сути выдержки из них запечатлены на благородном камне, использованном при окончательной отделке основания бюста великого поэта. Хотя и написаны много лет назад, они не утратили своей остроты и актуальности в наше время больших перемен. В чём их новизна по прошествии столь долгого времени?

По всей видимости, в органичном сочетании высокой прозы и поэзии с прикладным значением написанных слов. Они накладываются на нашу нынешнюю действительность, как слепок жизни, изготовленный не в прошлом, а сейчас. Многого стоят его слова о том, чтобы владеть скотом, надо упорно обучаться ремеслу. Богатство имеет обыкновение иссякнуть, а умение всегда останется при его обладателе-человеке. Послужит надёжным источником его доходов.

Удивительна мелодика песен и стихов Абая. Один из стихов прозвучал на церемонии открытия сквера и бюста из уст ученицы местной школы. Творчество Абая Кунанбайулы стало ещё ближе для населения Катон-Карагайского района.

Таир Сапаргалиев

Фото Тимура Смагулова

Катон-Карагайский район