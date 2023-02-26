Пристегнись и не нарушай

В Восточном Казахстане стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

По информации пресс-службы ДП ВКО, ОПМ традиционно проводят, чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия, повысить транспортную дисциплину среди водителей и пешеходов, а также для профилактики нарушений правил дорожного движения.

В течение пяти дней полицейские усиленно следили за тем, чтобы водители соблюдали правила дорожного движения. На период ОПМ нарядов патрульной полиции на дорогах стало больше, особенно в ночное время. Стражи порядка выявили нарушителей, которые управляют авто в состоянии опьянения, не соблюдают правила обгона, встречного разъезда, маневрирования, проезда перекрёстков и пешеходных переходов и не пристёгивают ремни безопасности.

Сотрудники Департамента полиции призывают автолюбителей строго соблюдать правила дорожного движения и не допускать их нарушений.

Ерик Абитов