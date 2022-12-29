Пристальное внимание к паводковому периоду

В Восточном Казахстане опасность паводка присутствует каждую весну. Это обусловлено рельефом окружающей местности. Готовность к этому непростому периоду обсуждалась на брифинге в Информационном центре ВКО.

По словам руководителя отдела по мобилизационной подготовке аппарата акима Восточно-Казахстанской области Еркена Сарсембинова, в рамках реализации противопаводковых мероприятий в Дорожную карту включён 21 пункт. В 2022 году реализованы в полном объеме 9 мероприятий за счет местного бюджета на общую сумму 166 млн 688 тысяч тенге.

– На 2023 год запланированы работа по очистке русел рек Жарлы Зайсанского района, берегоукрепительные мероприятия на реках Ульба близ села Черемшанка Глубоковского района и Сарымсакты в Катон-Карагайском районе, а также на реке Ульба. В этом году произведен ремонт четырех гидротехнических сооружений КГП «Шығыс су қоймалары», Иртышской бассейновой инспекцией обследовано 74 ГТС. В области продолжается работа по очистке от снега, на данный момент вывезено более 70 000 куб.м, – отметил Еркен Сарсембинов.

Начальник Управления предупреждения ЧС ДЧС ВКО Ерлан Балтабаев рассказал, что в Восточном Казахстане 71 населенный пункт подвержен подтоплению паводковыми и талыми водами. Из них угроза снята в 15 населенных пунктах, минимизирована – в 46.

Территориальными подразделениями ДЧС ВКО совместно с местными исполнительными органами в целях своевременного пропуска или отвода талых и дождевых вод в населенных пунктах, расположенных на низменных участках, проведена инвентаризация арычных систем, очистка арыков и каналов. Запланированы ежегодные мероприятия по профилактическому дроблению льда на реках области, что помогает предотвратить подтопления населенных пунктов.

В своем выступлении Любовь Бухтоярова, начальник отдела метеопрогнозов ВК филиала РГП «Казгидромет» отметила, что в период 1 по 28 декабря 2022 года в области выпало от 8 до 30 мм осадков, что составляет от 42 до 93% от месячной нормы. Средняя высота снежного покрова колеблется от 8 до 71 см. Самая высокая наблюдается в Курчумском районе – от 44-71 см, в районе Алтай – от 31-49 см, в Глубоковском районе – от 31 до 58 см.

Промерзание почвы по состоянию на 28.12.2022 г. колеблется от 16 см (Самарский район –Самарка) до 72 см (Тарбагатайский район – Акжар). 50 см и более наблюдается в Уланском, Катон-Карагайском, Зайсанском и Тарбагатайском районах.

В январе 2023 года по области средняя температура воздуха ожидается от -13,1– -23,2 градусов, что около нормы, количество осадков около нормы, больше нормы – на юго-востоке области (норма 11 – 31 мм).

ДЧС ВКО напоминает коммунальным службам, организациям, представителям жилищных кооперативов, жителям частного сектора о необходимости принятия своевременных мер по предупреждению паводков: очищать от снега территории домов и организаций, не засорять арычные сети мусором, не допускать складирование снега в арыках и каналах.

Пресс-служба ДЧС ВКО