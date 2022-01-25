Прирастает лес в нацпарке

В течение последних двадцати лет в результате проведённых лесовосстановительных мероприятий в Катон-Карагайском государственном национальном природном парке специалистами отмечается увеличение местных лесных массивов.

По официальной информации руководства нацпарка, общая площадь, покрытая лесом, увеличилась почти на семнадцать процентов и составила 260415 гектаров. Если же процент увеличения переводить в гектары, то получится, что лесные массивы приросли на 44157 гектаров.

В нацпарке располагают собственным посадочным материалом. В частности, в Медведском лесничестве восстановлена работа лесного питомника площадью 58 гектаров. Там работниками леса ежегодно выращивается 250-300 тысяч сеянцев хвойных деревьев. Это является хорошим подспорьем при озеленении населённых пунктов, поскольку на подобные благородные цели ежегодно отпускается 4-6 тысяч саженцев хвойных пород.

Как отмечает генеральный директор нацпарка Жанболат Тыныбеков, в результате рейдовых мероприятий по охране подведомственной территории многократно уменьшились факты незаконных порубок. Принимаются все меры, чтобы не допустить крупных лесных пожаров.

Проводится постоянный мониторинг санитарного состояния лесов, что позволяет местным специалистам не допустить распространения вредителей и болезней леса. Кроме того, очаги карантинных вредителей уничтожены на площади 127 гектаров. Местная природа для жителей района является предметом гордости, которая привлекает внимание многочисленных гостей и туристов.

Таир Сапаргалиев

Катон-Карагайский район