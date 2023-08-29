Спасатели пришли на помощь шестерым сап-бордистам, попавшим в шторм.

В Уланском районе на озере Шалкар шестеро человек катались на сап-досках. Внезапно погода изменилась, начался сильный ветер и поднялись волны. Любителям экстрима пришлось пришвартоваться на противоположном берегу. Начало смеркаться, но вернуться на базу самостоятельно они не могли. За помощью решили обратиться к спасателям.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО, сотрудники оперативно-спасательного отряда доставили до берега на лодке двоих юношей и женщину. Оставшиеся трое сап-бордистов решили добраться до места назначения, продвигаясь вдоль берега пешком.

К счастью, волнительное приключение закончилось благополучно. Однако, по словам спасателей, такие ситуации не редкость, поэтому есть ряд рекомендаций, которые следует выполнить перед заплывом.

Во-первых, обязательно надевать спасательный жилет. Отправляясь в путь на сап-борде, нужно уточнить прогноз погоды. Проверить, есть ли ветер и насколько он сильный, порывистый. Ветер – один из самых существенных ограничителей для заплывов на сап-бордах.

Доска должна подходить по весу. Если вес человека сильно превышает допустимый, она будет притапливаться, прогибаться. Это снизит устойчивость, что небезопасно.

Обязательно следует брать с собой заряженный мобильный телефон, положив его в водонепроницаемый чехол. Зарядки должно хватить на дорогу туда и обратно. Если планируется долгий марафон, потребуется пауэр-банк.

Всегда оповещайте близких о маршруте и времени возвращения. Если вы не умеете плавать, катание на сап-доске не рекомендуется. Детям тоже не следует плавать на ней без сопровождения взрослых. При возникновении чрезвычайной ситуации сообщайте об этом по номеру 112.

Артём Захаров