Приоритеты планирования семьи 

Представители общественных организаций, педагоги и сотрудники районного акимата провели мониторинг оказания государственной услуги акушерско-гинекологическим отделением районной больницы в Зайсане.

Как отметила заведующая кабинетом психолого-педагогической коррекции Зайсанского района Т. Уалынова, всего в отделении работают два акушера-гинеколога, четыре акушерки и четыре медсестры, одна старшая медсестра, четыре санитарки. Акушерско-гинекологическое отделение имеет один родильный дом и четыре послеродовых палаты, две палаты патологии беременных, одну – интенсивной терапии для новорождённых. Всего в 2020 году здесь родились 410 детей, а в 2021 году, по состоянию на конец марта, – более 100 малышей.

Одним из основных критериев качества организации работы отделения является оказание консультативной, диагностической и лечебной помощи женщинам с различными патологиями на разных этапах жизни, в том числе акушерско-гинекологическое отделение оказывает лечебно-профилактическую помощь женщинам во время беременности и после родов.

– Оказание лечебно-профилактической помощи беременным женщинам, роженицам, родильницам, новорождённым, гинекологическим больным отличается от общей медицинской практики, – рассказала руководитель проектного офиса «Zaisan – Adaldyq alany» А. Исламова. – Основными задачами акушеров и гинекологов являются снижение материнской смертности, перинатальных и младенческих заболеваний и смертности, работа по профилактике абортов, планированию семьи, лечению бесплодия, снижение гинекологических заболеваний и оказание социально-правовой помощи женщинам нашего района.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников

Зайсанский район