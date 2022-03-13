Приоритеты нового бюджета

Большую часть оставшихся с прошлого года средств областного бюджета перераспределят и направят на решение социально значимых задач.

На прошедшем заседании областного маслихата с участием акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова депутаты внесли корректировки в главный финансовый документ региона, распределив остатки, сложившиеся на начало текущего года. Расходная часть бюджета увеличена на 527 млн тенге.

Остаточные средства госбюджета решено направить на наиболее приоритетные цели. В частности, на увеличение заработной платы медицинских работников областной комиссии службы обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации – свыше 37 млн тенге; на обучение участников избирательных комиссий – порядка 16 млн тенге.

Благодаря экономии значительно пополнится парк транспортных средств областного Департамента полиции – почти 181 млн тенге будет направлено на приобретение четырёх автобусов.

Свободные бюджетные средства также позволят увеличить финансирование мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. На эти цели выделят 56,8 млн тенге.

Весомая доля средств из областной казны пойдёт на субсидирование арендной платы за жильё отдельным категориям граждан. Новый механизм государственной поддержки на безвозмездной основе в виде компенсации за счёт бюджетных средств отдельным семьям, арендующим жильё в частном жилищном фонде, в Казахстане планируют запустить в мае этого года.

По сведениям руководителя Управления экономики и бюджетного планирования ВКО Сауле Улаковой, данная статья расходов обойдётся бюджету в сумму более 360 млн тенге.

Депутаты также поддержали предложение увеличить за счёт перераспределения остаточных средств финансирование противопаводковых мероприятий на 80 млн тенге. Так, на устройство водопропускного канала в селе Карабас и берегоукрепительные работы на реке Иртыш близ села Берлик Бескарагайского района предусмотрена сумма в 25,9 млн тенге, на берегоукрепительные работы в русле реки Бухтарма возле села Сенное Катон-Карагайского района – более 30 млн тенге, на очистку русел рек с устройством земляных дамб и плоских затворов в Тарбагатайском районе – 17 млн тенге, а также 7 млн тенге – на текущий ремонт дамбы в окрестностях села Жетыарал.

Чтобы усилить привлекательность для туристов восточного побережья озера Алаколь, инвестировано уже немало средств. Но эти работы, осуществляемые в рамках программы развития приграничных территорий, будут продолжены. Принято решение направить 74 млн тенге на разработку ПСД по реконструкции терминала в аэропорту села Урджар и на средний ремонт улиц побережья.

Управление строительства, архитектуры и градостроительства получит дополнительно около 74 млн тенге на завершение строительства школы в посёлке Степной города Семея (23,4 млн тенге), общежитий для учебных заведений в Усть-Каменогорске – колледжа строительства (27,4 млн тенге) и многопрофильного технологического колледжа (23,1 млн тенге).

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников