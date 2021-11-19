Приоритеты местного содержания

Местным товаропроизводителям помогут в реализации продукции.

В условиях пандемии отечественные товаропроизводители, невзирая на различные сложности и огромные риски, с завидным упорством продолжают осваивать иные направления деятельности и выпускать новые линейки товаров. В Палате предпринимателей Восточно-Казахстанской области им оказывают всевозможную поддержку. Особенно это касается новых производств. Так, директор РПП Кайрат Мамырбаев принимает активное участие в налаживании сбыта столовой воды Miglior, которую начали производить в Зайсанском районе.

ТОЛЬКО МЕСТНОЕ

Совместно с областным Управлением государственных закупок на ежемесячной основе проводится мониторинг плановых и фактических показателей в сфере государственных закупок по товарам «Экономики простых вещей» в разрезе восьми отраслей.

– По последним данным мониторинга подотчетных организаций, план закупок в регионе составил 24,4 млрд тенге, – сообщил Кайрат Мамырбаев. – По факту же проведено закупок на 17,5 млрд тенге, что составляет 73,8 процента от общего плана.

Он также отметил, совместно с областным Управлением строительства, архитектуры и градостроительства проводится мониторинг плановых и фактических показателей закупок по объектам строительства (строительно-монтажные работы) стоимостью свыше 100 млн тенге и по объектам «Дорожной карты строительства».

По словам руководителя РПП, на сегодняшний день проведены закупки по 142 объектам строительства, с учётом переходящих объектов с 2020 года, на общую сумму 136,5 млрд тенге. По программе «Дорожная карта занятости» проведены закупки по девяти объектам на общую сумму 9 млрд тенге. Все результаты мониторинга направляются в Проектный офис под председательством Премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина.

Ежемесячно не менее двух раз в Восточном Казахстане проводятся заседания областной комиссии по контролю местного содержания при закупках государственного и квазигосударственного сектора, субъектов естественных монополий, системообразующих предприятий и недропользователей. По состоянию на 11 ноября 2021 года в целях поддержки отечественных товаропроизводителей проведено 21 заседание комиссии под председательством заместителя акима области Шакарыма Буктугутова.

ВОДА ИЗ УНИКАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

В то же время экономический блок Палаты предпринимателей ВКО занимается активным продвижением продукции новых производств Восточного Казахстана, помогая установить деловые связи с потенциальными клиентами для налаживания сбыта.

Кайрат Мамырбаев в ходе рабочей поездки по Зайсанскому району посетил ТОО «Arnna Minerals», где уже два месяца реализуется проект по производству артезианской питьевой воды. В проект инвестировано 1,65 млрд тенге, созданы рабочие места для 60 местных жителей. Предприятие оснащено по последнему слову техники и полностью газифицировано. Производственная мощность в настоящее время составляет 20-25 кубических литров в сутки.

ТОО «Arnna Minerals» выпускает газированную и негазированную природную питьевую воду Miglior. Она высшей категории, берётся из уникального источника со сбалансированным pH, обработана ультрафиолетовыми лучами. Производится в полиэтиленовых и стеклянных бутылках разного объёма и реализуется населению и юридическим лицам Республики Казахстан.

Однако, по мнению представителей РПП, имеющийся рынок сбыта необходимо увеличивать, чтобы рентабельность предприятия достигла необходимых показателей.

– Директор предприятия Мади Оралханов посетил РПП в начале ноября, и мы ещё раз обсудили возможности и потребности ТОО «Arnna Minerals», – рассказал Кайрат Мамырбаев. – После этого я провёл переговоры с руководством супермаркета Metro, и они выразили готовность взять продукцию Miglior для распространения не только в усть-каменогорском филиале, но и по всей своей сети в Казахстане. Поставщик и потенциальный покупатель встретились, обсудили ценовое предложение, и с января 2022 года в Metro начнут реализовывать продукцию Arnna Minerals.

С ПРИЦЕЛОМ НА ЭКСПОРТ

Следующим объектом стал супермаркет A-Stor, расположенный в усть-каменогорском ТРЦ «ADK». Несмотря на то, что здесь продают питьевую воду собственного производства, директору РПП удалось договориться о приёме на реализацию воды Miglior для расширения ассортимента. Торговые представители ТОО «Arnna Minerals» уже посетили супермаркет A-Stor и обсудили нюансы, бонусную систему, объёмы поставок и другие условия.

Ещё одним объектом-партнёром стал супермаркет City Center, расположенный на территории крытого рынка «Дос-Нар» в областном центре. В настоящее время директора двух предприятий ведут переговоры о возможных объёмах поставок, оптовой цене и другим вопросам.

– Теперь наша задача – помочь им ещё зайти на наши промышленные предприятия «Казцинк», «Казахмыс», «Полиметалл», «Бакырчикский ГОК», – резюмировал Кайрат Мамырбаев. – В рамках комиссии по поддержке ОТП мы будем сейчас решать вопрос по поводу поставки их продукции на эти предприятия и в дальнейшем вести работу по продвижению этой продукции на местном рынке.

Отметим, в дальнейших планах ТОО «Arnna Minerals» – реализация напитков на экспорт в Китай, Узбекистан, Кыргызстан и другие страны. Также в ближайшем будущем руководство предприятия планирует наладить производство других безалкогольных напитков.

Ерик Абитов

Фото пресс-службы ПП ВКО