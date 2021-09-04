Приоритеты и задачи

Айрат Базенов, проректор университета Алихана Бокейхана г. Семея:

– В Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что на развитие образования и науки направлены миллиардные средства. Для нас, как представителей учреждения образования, это большая ответственность. Не секрет, что именно учёные вносят значительный вклад в решение общемировых проблем. Научные центры нашего университета также работают на благо народа, для достойной жизни населения.

Сегодня в стране открываются тысячи образовательных учреждений, что не может не радовать. Также по поручению Президента нам следует готовить поколение педагогов, способных дать качественное образование подрастающему поколению. Ведь, к сожалению, сегодня ощущается нехватка этих специалистов по всему Казахстану. Эту проблему действительно следует оперативно решать.

Инесса Чернышёва, директор КГУ «Гимназия № 38 им. Л. Гумилёва» отдела образования по г. Усть-Каменогорску, председатель Общественного совета г. Усть-Каменогорска:

– Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана. Основной лейтмотив Послания – продолжить курс государства на повышение качества жизни граждан, рост эффективности деятельности всех основных сфер развития страны.

Особое внимание Глава государства уделил огромному потенциалу Казахстана: в экономике, культуре, укреплении единства народа, образовании. Этот потенциал, подчеркнул Президент РК, необходимо использовать максимально, особенно в условиях внутренних и внешних угроз.

Цифровизация – жизненная необходимость, отметил Президент РК. В этой области следует продолжать как взаимодействие с иностранными компаниями, так и развитие собственной цифровой индустрии, воспитание своих высокопрофессиональных кадров.

Таким образом, требования к развитию человеческого капитала, увеличение инвестиций в образование повышают нашу ответственность, как педагогов.

Нам необходимо обращать особое внимание на обучение и воспитание личности XXI века с её главными качествами: лидерством, стремлением к получению знаний из различных источников, в том числе и цифровых, с чёткой профессиональной ориентацией.

Наша задача, как педагогов, много и постоянно учиться самим, овладевать новейшими технологиями в образовании, хорошо ориентироваться в профессиональных потребностях государства и проводить раннюю профориентационную работу среди молодёжи, способствуя выполнению поставленных задач.

Куанган Карагызов, руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Курчумского района:

– В ежегодном Послании народу Казахстана Президент даёт оценку, определяет приоритеты и задачи на предстоящий год. Как и прежде, в нынешнем Послании не осталась без внимания Главы государства ни одна из сфер жизни нашего общества. Коснулся он и ситуации в агропромышленном комплексе.

Курчумский район является сельскохозяйственным, поэтому озвученная позиция по отрасли Касым-Жомарта Токаева важна для всех жителей района. Засуха, кормозаготовки, пастбища и личные подсобные хозяйства, о которых сказал Президент, всё это актуально и для нас. В действительности деятельность фермерских хозяйств, как и ЛПХ, во многом зависит от погодных условий. К примеру, в этом году из-за засухи обострились вопросы кормозаготовки. Хотя, несмотря на это, труженики села продолжают формировать необходимые запасы сена. Нужны технологии, которые смогли бы минимизировать либо вовсе избавить аграриев от погодной зависимости.

Стоит сказать, что в личных подсобных хозяйствах нашего района находится более половины поголовья скота. Поэтому их вклад – в обеспечение района и области мясной продукцией весом. Полностью разделяю мнение Главы государства об оказании поддержки этим хозяйствам. Особенно в части сбыта выращенной продукции.

Внимание Президента, с которым он относится к положению сельхозотрасли, не может не радовать сельчан. Сельское хозяйство может и должно стать драйвером экономики страны. Для этого есть все условия. Как и для того, чтобы в полной мере обеспечивать страну продуктами питания. Эту задачу Глава государства ставит перед отраслью.