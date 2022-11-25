Приоритетные направления

В Катон-Карагайском районе в рамках программы Комплексного развития на 2020-2024 годы по итогам прошлого года было выделено 15,5 млрд тенге. В том числе 8,7 млрд тенге бюджетных средств.

По данным районного акимата, приоритет отдаётся социальным объектам. В частности, проведён ремонт 30 учреждений социальной сферы. В их числе 18 объектов образования, четыре медицинских учреждения, шесть объектов культуры, два спортивных сооружения.

Для приграничного района это имеет особое значение, учитывая отдалённость, суровые природно-климатические условия. Потому вопрос повышения качества жизни населения учитывается при реконструкции водопровода в селе Топкаин, проведении среднего ремонта улиц в сёлах Солоновка, Малонарымка, освещении улиц в селе Алтынбель и других населённых пунктах.

На особом контроле вопросы ремонта и содержания трёх мостов в Алтынбеле, а также автомобильных дорог для развития туризма в сакральных местах, какими являются Берельская долина, Язевое озеро. Причём поэтапное приведение в порядок дорожного полотна предусмотрено по обоим берегам реки Бухтармы. Вдоль неё пролегают автомобильные маршруты через многие населённые пункты, жители которых заинтересованы в наличии устойчивого транспортного сообщения, притоке туристов не только в летнее время, но и в течение

всего года.

Таир Сапаргалиев