Приоритетные цели и задачи

Жасулан Шаймарданов, председатель правления–ректор ВКТУ им. Д. Серикбаева:

– Глава государства Касым—Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана. Президент остановился на всех сферах жизни, обозначил цели и задачи, которые требуют быстрого решения.

К. К. Токаев отметил, в условиях глобальных изменений велика вероятность, что получаемые знания устареют раньше, чем выпускник выйдет на рынок труда. В связи с этим Глава государства поставил задачу перед профильным министерством адаптировать учебные программы к новым веяниям.

Президент подчеркнул, что сегодня весь мир активно внедряет и развивает цифровизацию, и также отметил необходимость подготовки специалистов в этом направлении. В этой связи планируется подготовить 100 тысяч IT-специалистов.

На сферы геологии, экологии, зелёной экономики, сельского хозяйства возложены определённые обязательства. Поскольку наш университет является одним из образовательных учреждений, готовящих специалистов для этой сферы, в дальнейшем здесь будет организован процесс обучения с новыми методами.

Кроме того, по поручению Главы государства в текущем году будет повышена заработная плата работников культуры и социальной сферы.

С 1 января 2022 года будет также повышена минимальная зарплата с 42500 тенге до 60000 тенге.

Ерлан Зайтенов, глава крестьянского хозяйства «Е. Зайтенов», Бородулихинский район:

– Меня и моих коллег, непосредственно работающих в сельском хозяйстве, на земле, порадовало пристальное внимание Главы государства к важным вопросам отрасли. Это продукты питания, которые мы производим, а также необходимость новых подходов к распределению товаров, вопросы ценообразования. От этого зависит очень многое.

Мы должны помнить, что большая часть населения проживает в сельской местности, где имеется большой потенциал развития. Все необходимые продукты питания нам нужно производить самим, не полагаться на то, что их кто-то привезёт со стороны. Сельчане ощущают помощь государства в виде субсидий, а в сегодняшнем Послании народу Казахстана Президент поручил, чтобы подобная поддержка была адресной, находилась под строгим контролем, доходила до конкретного получателя на селе.

Знаем по своему опыту, что любая форма поддержки малого и среднего бизнеса сразу отражается на результате нашей работы. Повышается производительность труда в сельском хозяйстве, растут объёмы производства, продаж, и это влияет на увеличение налоговых отчислений, сборов, пополнение доходной части местного бюджета.

В Послании отмечаются влияние погодных условий, засухи в нынешнем сезоне, меры противодействия им. Мы сейчас проводим уборку урожая, который вырастили в сложных условиях, и можем отметить неплохие результаты по ячменю у коллег. Затем предстоит жатва пшеницы, где будут видны окончательные итоги общей работы в течение сельскохозяйственного сезона. Цели и задачи, которые ставятся на государственном уровне, отвечают интересам всех тружеников агропромышленного сектора области.

Илья Анищенко, руководитель Центра волонтёрского движения АНК ВКО:

– Послание Президента РК Касым-Жомарта Кемелевича Токаева несёт в себе конкретные предложения и поручения Правительству, акимам и государственным органам на местах. В нём затронуты вопросы экономики, социальной сферы, обороны, местного государственного управления и самоуправления, а также другие.

Даны поручения по принятию мер: начиная от регулирования цен на социально значимые товары и продукты питания до создания в республике цифрового хаба, объединяющего самые современные цифровые технологии. Подняты вопросы усиления подотчётности акимов населению.

В стране будут разработаны и реализованы проекты цифровой трансформации государственных, образовательных и других услуг. Уровень минимальной заработной платы будет повышен до 60 тысяч тенге.

Также сделан акцент на весомом вкладе и дальнейшей работе Ассамблеи народа Казахстана на благо мира и благополучия, а также межконфессионального и межнационального единства в нашем общем доме – Республике Казахстан.

Я уверен, что всё это даст конкретные результаты по улучшению уровня жизни каждого казахстанца.