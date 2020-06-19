Приоритет для экспорта

Экспортеры сельскохозяйственной продукции Восточного Казахстана готовы увеличить объемы поставок.

Вопросы получения фитосанитарных и ветеринарных сертификатов на экспортируемую продукцию обсудили на очередном заседании в областной Палате предпринимателей с участием представителей государственной инспекции в агропромышленном комплексе. Разъяснены новые условия их получения, теперь эта услуга оказывается ежедневно и в кратчайшие сроки.

– Главная задача – не ослабить экспортный потенциал области, – подчеркнул начальник отдела АПК Палаты предпринимателей ВКО Аскар Жакупбаев. – Ведь как только уменьшится экспорт продукции, сразу пойдет на спад и производство.

Подтверждением тому стали соответствующие статистические данные по Восточно-Казахстанской области. Так, в 2019 году экспортной продукции в регионе произведено на общую сумму 343 миллиона долларов США. Из них 96 процентов приходится на растениеводческую отрасль. В списке экспортируемой продукции наиболее значимой позицией является пшеница. В прошлом году сумма от ее реализации за рубеж составила 106 миллионов долларов. В частности, восточноказахстанскую пшеницу экспортировали в Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Афганистан, Грецию, Италию, Китай, Литву и Турцию.

От весны до весны

По объемам экспорта вторую нишу в регионе занимает подсолнечник. В прошлом году его экспорт принес порядка 60 миллионов американских долларов. В разрезе переработанной продукции в Туркменистан, Афганистан, Грузию и Китай экспортировано: муки – на пять миллионов долларов, масла подсолнечного – почти на 29 миллионов долларов США. Объемы внушительные, однако методика их подсчета вызывала у специалистов некоторые сомнения.

– Мы все время апеллируем данными 2019 года, но, к сожалению, считаем неправильно, – выразил свое профессиональное мнение Аскар Жакупбаев. – Нужно брать в расчет не календарный год, а маркетинговый. То есть с момента посадки и до следующей посадки, от весны до весны. Все колебания цен отмечаются в течение этого периода, когда крестьянин вырастил урожай и начал его реализацию. По логике мы должны осуществлять анализ именно за этот период.

В 2020 году экспортные поставки сократились из-за того, что уже в январе в Китае был объявлен карантин в связи с пандемией. Затем одна за другой стали закрываться границы других стран, в том числе и Казахстана. На экспорт нескольких видов продукции наложили запрет, что не могло не сказаться на состоянии агропромышленного

комплекса.

– Мы не должны терять рынки сбыта, – аргументировали представители Палаты предпринимателей ВКО. – Если мы что-то не отгрузили, например, в Китай, то нас ждать не будут. Конкурентов много. Придется возвращать позиции, которые мы завоёвывали годами.

Как отметили участники встречи, любое вето сказывается на экономике, сельхозпроизводстве, влияет на прочность цепочек сбыта. Поэтому к каждому ограничению следует подходить с серьезным расчетом.

– Когда вводили запрет на муку, запасов пшеницы у нас было порядка четырех миллионов тонн, отправлять ее было некуда, – сообщил Аскар Жакупбаев. – Хотя цены на тот период были самые высокие.

Пропустить вне очереди

В настоящее время РПП выступает за координирование работы госорганов с тем, чтобы экспортеры не испытывали трудностей при оформлении документов. С этой целью на площадке областной Палаты предпринимателей проведено две встречи, в рамках которых сельхозтоваропроизводители подняли актуальные вопросы и пришли с представителями госорганов к консенсусу по вопросам выдачи фитосанитарных и ветеринарных сертификатов.

Так, режим работы инспекторов теперь не нормирован, сертификаты выдаются семь дней в неделю. Единственное условие – предупредить их за день до погрузки товара, чтобы сотрудники областных территориальных инспекций успели выпустить соответствующий приказ, после чего можно проводить досмотр.

– Государственная услуга оказывается в течение трех дней в зависимости от количества поступивших заявок, – пояснила руководитель отдела государственной инспекции по карантину растений и фитосанитарных контрольных постов ВК областной инспекции КГИ в АПК МСХ РК Гульмира Муратова. – Скоропортящаяся продукция – охлажденное мясо, молоко, рыба – будет рассматриваться в приоритетном порядке в течение трех часов, невзирая на очередь. Также есть продукция, которую технологически нельзя долго хранить в связи с тем, что она самовоспламеняется, – это жмых, шрот. Её тоже будут рассматривать в приоритетном порядке.

В целях обеспечения прозрачности процесса досмотра Комитетом государственной инспекции введено использование видеорегистраторов, которые имеются у каждого инспектора во всех районах и городах Восточного Казахстана.

– Конкурентоспособность продукции во многом зависит и от действий специалистов государственных органов. Они должны быть клиентоориентированными, мобильными, оперативно принимать решения и в определенных случаях брать на себя ответственность, – сказал Аскар Жакупбаев.

В заключение было отмечено, в случае возникновения проблем при досмотре продукции и оформлении сертификатов сельхозтоваропроизводители региона могут обращаться как в областную Палату предпринимателей, так и непосредственно к руководству областных территориальных инспекций.

Ерик Абитов