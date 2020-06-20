Приняты решительные меры

В Семее намерены переломить ситуацию по распространению коронавирусной инфекции.

В разрезе региона самая неблагополучная обстановка по КВИ фиксируется в Семее. Основная причина в том, что жители города не выполняют требования, прописанные главным государственным санитарным врачом ВКО. Защитные маски на улицах и в общественных местах носят единицы.

По состоянию на 19 июня в области зарегистрировано 333 случая заражения коронавирусной инфекцией, 212 из них – в Семее, что составляет 68 процентов от общего количества. Ежедневно выявляются в среднем восемь новых случаев.

Ситуация на самом деле тревожная, назрела необходимость принять решительные меры. В связи с этим в областном акимате состоялось совещание в онлайн-режиме главы региона Даниала Ахметова с депутатами и предпринимателями Семея. В ходе совещания главный государственный санитарный врач ВКО Марат Исмаилов презентовал общественности проект Постановления о дальнейших мерах по предупреждению заболеваемости коронавирусной инфекцией, вызванной COVІD-19 среди населения Семея.

– Безусловно, обстановка вызывает тревогу. С 15 марта по 1 июня в Семее выявлено 103 случая заражения КВИ, а с 1 по 18 июня их количество резко увеличилось на 109. Наблюдается катастрофически большой рост, – отметил

Даниал Ахметов. – Если мы не примем решение, то ситуация изменится в худшую сторону. На мой взгляд, следует вернуться к прежней практике, которая дала хороший результат.

По словам акима области, ключевым моментом является контроль проведения разного рода массовых мероприятий. Ведь именно это послужило одной из причин, что Семей стал лидером в регионе по распространению COVID-19. С этой целью в город будет командирован один из заместителей руководителя Департамента внутренних дел ВКО.

– Я категорически против запретов, мы лишь вносим разумные ограничения, чтобы сбить волну коронавируса, – подчеркнул Даниал Ахметов. – Несмотря на сложившуюся ситуацию, считаю, что бизнес в сфере общественного питания и кинотеатры должны работать. Однако необходимо соблюдать социальную дистанцию и сократить время их работы.

Аким Семея Ермак Салимов отметил, что представители бизнеса проявили полное понимание необходимости введения ограничительных мер.

Глава региона поблагодарил участников совещания за сознательный подход к делу.

Также аким области рассказал о том, что недавно инкогнито побывал в одном из крупных торговых домов Усть-Каменогорска. Его порадовало соблюдение санитарных мер на территории объекта предпринимательства. В том числе вежливый подход местной охраны, которая обязывает каждого посетителя носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Гульжан Естаева