Ракурс

Принципы светскости

20.10.2021
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После обретения независимости Республикой Казахстан религия начала активно возвращаться в общественную жизнь. При этом актуальными стали и вопросы религиозной атрибутики. Один из них – ношение хиджаба – одежды, подразумевающей соблюдение и приверженность к религии.  

Первая статья Конституции нашей страны гласит: «Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы».  

Утверждая себя светским государством, наша страна закрепила принцип – государство не вмешивается в деятельность религиозных объединений, в свою очередь их деятельность не должна противоречить действующему законодательству.  

Однако в последнее время в обществе возникают дискуссии, касающиеся религиозной атрибутики, в том числе и по ношению хиджаба. Основываясь на принципах светскости, Республика Казахстан проводит свою внешнюю и внутреннюю политику в соответствии с законами, а не религиозными нормами.  

Однозначное отношение к этой проблеме высказал Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев на встрече с общественностью в Туркестане в 2011 году: «Я категорически против паранджи, особенно когда паранджу или хиджаб носят студентки или учащаяся молодёжь. Нужно уметь отличать истинную религию от навязанной нам… Нельзя слепо копировать чужие обычаи и следовать чужой культуре, в частности арабской. Следует всегда помнить, что казахский народ может сохранить свою сплочённость, согласие и единство, только следуя обычаям и традиционной религии своих предков».  

К сожалению, тенденция во всём следовать религиозным догмам переносится и в сферу образования. Не зная или не соблюдая правил, родители отправляют детей в школы в одежде с религиозной атрибутикой. Тем самым нарушается светский принцип образования.  

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании» родители и иные законные представители обязаны выполнять требования, предъявляемые к обязательной школьной форме. В противном случае к ним могут быть применены меры административного наказания в виде штрафа. Требования к школьной форме запрещают ношение хиджаба, так как любая атрибутика, символ, элемент так или иначе подразумевают под собой пропаганду вероучения, к которому они относятся.   

Запрет на ношение хиджаба в стенах школы введён для сохранения внутреннего распорядка учебного заведения. За пределами школы запреты по этому вопросу не распространяются. Принципы светскости, которые обеспечивают равенство всех религий, не допускают преимущества какой-либо религии. Стоит отметить, что это означает запрет не только на ношение религиозной атрибутики, но и любой другой. К примеру, в школу ребёнок не может прийти в свободной, нарядной или спортивной одежде, в одежде с яркими и броскими украшениями.  

Требования к обязательной школьной форме для организаций среднего образования распространяются на все общеобразовательные учебные заведения, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности.  

Отметим, что действующие в настоящее время требования к школьной форме в Казахстане направлены на устранение признаков социального, имущественного и иных различий, обеспечение единства подходов организаций среднего образования и соблюдение светского характера обучения.  

Подготовила Александра Исаева, по заказу Управления по делам религий ВКО

Фото из открытых источников

20.10.2021
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