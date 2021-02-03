Принцип меритократии и прозрачности 

Как отметил Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев в Плане нации «100 конкретных шагов» по реализации Пяти институциональных реформ, Агентству по делам госслужбы необходимо выполнить комплекс масштабных задач по формированию профессионального государственного аппарата и подотчётного обществу государства.

В их число входят меры по укреплению принципов меритократии на государственной службе, усилению её эффективности, прозрачности, конкурентоспособности, повышению квалификации работников госаппарата всех уровней, установлению устойчивой обратной связи с гражданами, защите их прав и интересов, снижению административных барьеров.

В Департаменте Агентства РК по делам государственной службы по ВКО рассказали о работе по контролю за соблюдением требований законодательства о государственной службе и качеством оказания государственных услуг.

Для обеспечения непрерывности работы государственного аппарата важно своевременное укомплектование кадрами. Этому во многом способствуют гибкие законодательные изменения, внесённые в прошлом году в правила тестирования и проведения конкурсов с учётом последствий пандемии.

Как рассказал руководитель Департамента Агентства РК по делам госслужбы по ВКО Нурлан Еркебаев, срок поступления граждан на повторное тестирование снижен с одного месяца до 15 дней, расширены возможности для участия. Для безопасности граждан изменён график работы Центров тестирования. Таким образом, в минувшем году в тестировании на знание законодательства приняли участие свыше пяти тысяч кандидатов, в том числе 2,5 тысячи – на административную государственную службу корпуса «Б», 2,7 тысячи – в правоохранительные органы.

– Были оптимизированы этапы конкурса, внедрены эффективные инструменты: сокращено количество необходимых документов для участия, возможность подачи в электронном виде, дистанционное участие в собеседовании для претендентов и наблюдателей. Во время карантинных мер внедрён механизм проведения конкурса в наиболее короткие сроки для учреждений социально значимых сфер, – отметил Нурлан Еркебаев.

В прошлом году государственными органами области был объявлен конкурс на 2975 вакантных мест.

Успешно реализуется принцип меритократии. По итогам внутренних конкурсов повысились должности 67 процентов назначенных государственных служащих. Это на 9 процентов больше, чем в 2019 году.

Эффективная деятельность государственного аппарата напрямую связана с профессиональным уровнем государственных служащих. Поэтому одной из главных задач является привлечение образованных, квалифицированных специалистов. По словам Нурлана Еркебаева, работа в этом направлении будет продолжена.

Департамент на постоянной основе осуществляет государственный контроль за соблюдением законодательства РК в сфере государственной службы и соблюдением служебной этики государственными служащими.

Наряду с этим, положительные результаты даёт работа по повышению уровня этичности и пресечению правонарушений на государственной службе.

Так, согласно статистическим данным, количество обращений граждан в Департамент по фактам неэтичного поведения государственных служащих и нарушения законодательства в сфере государственной службы снизилось на 25 процентов по сравнению с 2019 годом. В минувшем году было подано 253 обращения, а в 2019 – 349.

Помимо этого, на 30 процентов сократились допускаемые государственными органами ВКО нарушения законодательства в сфере государственной службы, в минувшем году было выявлено 255 нарушений.

Также анализ отчётных данных показал положительную динамику работы дисциплинарных комиссий госорганов, так, на 20 процентов уменьшилось количество привлечённых к дисциплинарной ответственности госслужащих.

Сегодня ключевую роль в обеспечении этики госслужащих играют Советы по этике и институт уполномоченных по этике. Акцент в их деятельности полностью смещён на профилактику этических нарушений, в том числе в социальных сетях, защиту прав и интересов граждан и госслужащих.

По итогам заседаний Совета по этике было выработано 211 рекомендаций по укреплению служебной дисциплины, профилактике и предупреждению нарушений законодательства, что на 10 процентов превышает показатели прошлого года. В то же время в минувшем году на 20 процентов снизилось количество рассмотренных Советом по этике дисциплинарных дел в отношении госслужащих.

Дарья Антон

Фото из открытых истчоников