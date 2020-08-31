Принцип конституционализма

Об особенностях главного документа страны, сравнении его с зарубежными аналогами и примерах прямого действия норм Конституции Республики Казахстан рассказала социолог Элеонора Столярова.

«Рудный Алтай» не раз обращался за качественным комментарием к экспертам и лидерам общественного мнения, авторитет которых обоснован и неоспорим. В преддверии 25-летия Конституции Республики Казахстан на наши вопросы ответила кандидат социологических наук, главный научный сотрудник научно-исследовательского центра «Алтайтану» ВКУ им. С. Аманжолова, автор книг Элеонора Столярова.

– Конституция Республики Казахстан принята ровно четверть века назад после всенародного референдума, – говорит Элеонора Столярова. – С 1995 года это важнейший документ страны, основанный на романо-германской системе с элементами англо-саксонского права, гарантирует права и свободы всех граждан нашего государства. И я, как социолог, могу сказать, что это одна из самых демократичных конституций мира, где вопросы социального благополучия и равенства в приоритете.

Элеонора Олеговна добавила, что сегодня День Конституции по праву можно считать одним из самых главных государственных праздников. В этот день граждане вспоминают важнейшие принципы бытия, убеждаясь, что созданная на заре независимости страны Конституция вобрала в себя лучший опыт США, Франции, Германии, Англии.

– Основной закон нашей страны схож с французским собратом, где также представлен Конституционный Совет, – подчеркнула Элеонора Столярова. – То, что в нашей Конституции 24 статьи посвящены правам и свободам граждан и всего шесть – обязанностям, ещё одно свидетельство того, что в Казахстане во главу угла ставится человек. За всё время в документ было внесено всего четыре изменения, что также указывает на фундаментальность Конституции Республики Казахстан.

Наш эксперт отмечает, что в республике начаты масштабные преобразования, направленные на модернизацию общественного сознания. Ведётся контроль за реализацией стратегических программных документов, совершенствование кадрового резерва, внедрение современных технологий. И всё это в условиях мирового кризиса!

– Не может не радовать тот факт, что в республике утверждено право каждого гражданина на получение бесплатного среднего образования, – добавила она. – Чем выше уровень образованности общества, культуры, толерантности, тем благополучнее страна. Большую роль играет цифровизация – главный тренд ХХI века. Только в Восточном Казахстане открыто почти 300 IT-классов. В регионе действуют два IT-колледжа. Ведущие вузы области предлагают качественный образовательный контент. На базе библиотек ведётся бесплатное обучение всех желающих основам программирования и дизайна, действуют языковые курсы, дискуссионные клубы и другие площадки. Для сравнения – в некоторых странах дети не умеют даже писать и читать! В целом вопросы повышения уровня просвещённости, духовности, культуры общества – это тонкая материя. В этом отношении в модернизацию сознания непременно должен включиться каждый член социума. Уважение прав и свобод окружающих сограждан должно стать повседневным явлением, тогда конституционализм прочно войдёт в быт всех казахстанцев.

По мнению Элеоноры Олеговны, сейчас большое внимание уделяется историко-культурному наследию в целом, что чрезвычайно важно на всех уровнях.

– В условиях кризиса особенно важно держаться основных принципов конституционального устройства, – считает Элеонора Столярова. – Именно они должны быть и для граждан, и для госструктур основными ориентирами при принятии любых решений. Это позволит нам всем сохранять и развивать единую общенациональную систему ценностей и противодействовать любым рискам и вызовам.

Елена Пашке