Прими участие

Больше месяца назад стартовала Национальная перепись населения. До 30 сентября она проходила исключительно в онлайн-режиме. Данная возможность будет доступна до 15 октября.

Национальная перепись населения проводится раз в десять лет. Последняя кампания проходила в 2009 году, следующая должна была состояться в 2019 году. Однако с учётом ряда организационных моментов, связанных с подготовкой и проведением переписи, было принято решение провести её в 2020 году. Но из-за распространения коронавирусной инфекции и вводимых ограничительных карантинных мер в стране перепись перенесли на текущий год. Масштабная акция позволит получить важнейшие аналитические данные, в том числе реальную численность населения, возрастной и гендерный состав, степень урбанизации, другие сведения, необходимые для принятия выверенных, обоснованных управленческих решений.

В ходе специального брифинга руководитель Департамента Бюро национальной статистики по ВКО Берик Терликбаев рассказал, как проходит Национальная перепись населения в нашем регионе. По его данным, в настоящий момент в онлайн-режиме перепись прошли 657 тысяч жителей Восточного Казахстана, или 48 процентов населения области. В основном респонденты для прохождения переписи использовали смартфоны. По количеству жителей, прошедших онлайн-перепись, лидирует Семей, свыше 113 тысяч горожан получили уведомления о прохождении процедуры. На втором месте Усть-Каменогорск, здесь зарегистрировано почти 103 тысячи человек. Замыкает тройку лидеров Урджарский район, здесь на вопросы переписи ответили около 56 тысяч человек.

– Если считать по доле охваченного онлайн-переписью населения конкретного региона, то лидирует Абайский район. Здесь зафиксирован охват 89 процентов жителей. На втором месте Бескарагайский район, где показатель достиг почти 86 процентов, – отметил Берик Терликбаев.

С 1 октября начался этап сплошного обхода по домам, чтобы охватить сто процентов жителей области. Он продлится до 30 октября. В регионе в качестве переписного персонала набрано 1 215 человек, среди них 180 инструкторов-контролёров и 963 интервьюера.

– Если человек ответил на все вопросы переписи в онлайн-режиме, он может показать уведомление о прохождении. Тогда интервьюер, убедившись, что все, проживающие в данном жилом помещении, прошли перепись, пойдёт по следующему адресу своего участка. Они были сформированы в ходе первого этапа переписи, который длился в период с 1 по 30 июня, – сообщил Берик Терликбаев.

Для соблюдения общественного порядка и обеспечения безопасности в период проведения сплошного обхода интервьюеров будут сопровождать участковые инспекторы.

При прохождении переписи у некоторых казахстанцев возникли вопросы. На наиболее частые из них Берик Терликбаев ответил на пресс-конференции.

– Многие спрашивают, зачем нужны вопросы по жилищным условиям, в частности, из чего сделаны стены. Эти сведения потребуются для дальнейшего анализа состояния жилого фонда населённых пунктов, района, области и страны в целом. Другой вопрос, который удивлял респондентов, о рождаемости. Ответы позволят собрать полную всестороннюю картину о младенческой и детской смертности. Вопрос о числе детей, родившихся живыми, обеспечивает важные данные о рождаемости, которые часто невозможно получить из какого-либо иного источника, – сообщил глава ведомства.

Вопросы о занятости и доходах, по его словам, позволят государству сформировать объективную оценку социально-экономического состояния, внедрять новые подходы к созданию рабочих мест и трудоустройству безработных.

К слову, все подобные вопросы задавались и в предыдущих листах переписи населения, а некоторые из них были рекомендованы международными организациями.

Дарья Антон

Фото из открытых источников