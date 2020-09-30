Примеры, которые вдохновляют 

Вдохновить и мотивировать жительниц сёл может только успешный пример таких же, как они, тружениц. Этому способствует Форум сельских женщин, который прошёл в режиме онлайн, объединив 150 творческих, профессиональных, активных многодетных женщин, бизнесвумен.

Организаторами форума «Вклад женщин в развитие села и сельского хозяйства» выступили акимат ВКО, ОЮЛ «Коалиция за зелёную экономику и развитие G-Global», Международная организация Expo&Women и Международный фонд Coca-Cola при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.

– Мы начинали с небольшого – хотели привлечь сельских женщин на ЕХРО, чтобы показать Казахстан, – отметила модератор встречи, депутат Мажилиса Парламента РК Майра Айсина. – Затем, в 2018 году, наш проект вырос до первого республиканского форума сельских женщин. Это стало реальной мотивационной площадкой для десятков представительниц прекрасного пола, которые вдохновлялись примерами друг друга, начинали собственный бизнес. По итогам даже выпущена книга с именами успешных женщин Казахстана. Где ещё ознакомиться с историями успеха, бизнес-идеями? Конечно, на этом форуме!

То, что представительницы прекрасного пола отлично справляются с любой возложенной на них миссией, доказала наша землячка – депутат Сената Парламента РК Ольга Булавкина. Она подчеркнула, что разработан новый национальный план развития АПК на 2021–2025 годы.

Действительно, одной из стратегических целей политики государства является решение проблем аграрного сектора, повышение его конкурентоспособности, социальное развитие села. В этом отношении Восточно-Казахстанская область – уникальный индустриально-аграрный регион страны.

– За последние пять лет валовой выпуск продукции сельского хозяйства увеличился на 61 процент и составил 592 млрд тенге, – отметил заместитель акима ВКО Бакытжан Байахметов. – Более половины сельскохозяйственной продукции производится сельхозформированиями области. Зарегистрировано почти 18 тысяч действующих сельхозпредприятий 22 процента из них возглавляют женщины.

Так, на протяжении многих лет действует крупное крестьянское хозяйство «Семена масличных», которое возглавляет Людмила Цыбенко. Передовое семеноводческое хозяйство обеспечивает высококачественными семенами сельхозкультур хозяйства области и других регионов республики.

Руководитель крестьянского хозяйства «Айка» Аэлита Ахметсалимкызы из Зайсанского района начинала бизнес в 1991 году. Занимается разведением лошадей, маралов, фазанов, организацией охоты и развивает другие направления. В хозяйстве даже возделывается яблоневый сад. Создано более 1000 рабочих мест.

Одним из крупных предприятий по переработке молока и молочной продукции является ТОО «Эмиль», которым руководит Анна Аберле. Предприятие действует с 1993 года, и сегодня здесь трудятся более 1200 человек.

– И таких примеров немало, – подчеркнул Бакытжан Байахметов. – Именно вы, дорогие женщины, играете огромную роль в развитии сельских территорий.

Тему продолжила руководитель регионального Совета деловых женщин НПП «Атамекен» по ВКО Елена Березинская-Абилова. Она отметила, что главная цель встречи – раскрыть потенциал женщин и усилить их роль в развитии сельских территорий посредством использования различных госпрограмм и грантовых форм финансирования.

– В период карантинных мер особенно важно поддержать женщин из глубинки, – сказала Елена Березинская-Абилова. – Мы за два месяца побывали во всех районах и моногородах области, оценили ситуацию. В основном женщины при реализации стартапов опираются на собственный опыт, однако готовы получить коучинговую помощь. Им нужно активнее использовать возможности, предлагаемые в госпрограммах. Это безвозмездные гранты на сумму 550 тысяч тенге, льготное кредитование до шести процентов годовых, возмещение от 50 до 60 процентов затрат при диверсификации бизнеса. Например, в городе Алтае мы побывали в замечательной кофейне, хозяйка которой на небольшой площади изготавливает 170 видов выпечки, 50 видов кофе и печёт хлеб! Я считаю, что секрет успеха восточноказахстанских бизнес-леди в том, что мы дружим, помогаем друг другу и вместе выходим на новый уровень развития в реализации концепции «слышащего государства». Наш голос слышат в республике!

Также в ходе форума состоялось обсуждение проблем и потребностей сельских женщин, чтобы работа по повышению качества жизни была адресной.

Примерно 40–45 процентов жителей области проживают в сёлах. Вместе с тем женщины возглавляют 3322 хозяйства, 795 субъектов малого и среднего бизнеса.

– Сегодня ключевым приоритетом социальной политики области является поддержка многодетных и малообеспеченных семей, – отметила руководитель общества матерей «Ақжүніс» ВКО Жулдыз Актанжанова. – Для этого Министерство труда и социальной защиты населения РК выделило гранты в размере 500 тысяч тенге. Они могут получить эту грантовую поддержку и начать действовать. Также есть механизмы государственной поддержки в рамках Программы продуктивной занятости «Еңбек» и «ДКБ», доступное финансирование для субъектов сельского хозяйства и реализация проектов ГЧП. Считаю, что наши женщины должны внести вклад в развитие туристической и других сфер.

По словам организаторов форума из Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, Восточный Казахстан – лидер среди регионов страны по вопросам продвижения интересов и прав женщин, гендерного равенства. Повышение статуса и качества жизни сельских женщин – общая задача, если учесть, что в республике 52 процента женщин живут в сёлах. В мире Интернета и новых технологий даже в отдалённом ауле у них есть шанс получить важную информацию, мотивацию и поддержку, поделиться опытом. Ведь сельских женщин могут воодушевить истории таких же сельчанок, которые начали своё дело. Чем больше в республике будет частных сельских хозяйств, объединённых в сельхозкооперативы, тем крепче станет экономика страны.

Елена Пашке