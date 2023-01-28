Пример патриотизма

Жительница села Дайыр Зайсанского района предлагает передать двухэтажный дом, находящийся в её собственности, на баланс районного акимата, чтобы в нём открыли реабилитационный центр для детей с особенными потребностями.

Идею своего проекта Мейирбану Андарбаева озвучила на встрече с акимом Восточно-Казахстанской области Даниалом Ахметовым, представителями акимата Зайсанского района, управлений образования, координации занятости и социальных программ. Её предложение на сегодняшний день является очень актуальным, поскольку только в Дайырском сельском округе проживают 36 детей с диагнозом «детский церебральный паралич» и более ста – с другими диагнозами, требующими оказания специальных социальных и медицинских услуг. Чтобы получить их, родителям приходится возить детей, как минимум в Зайсан, а иногда и в областной центр.

– Такие предложения, безусловно, вызывают только положительные эмоции и желание их поддержать, – отметил глава региона. – У Мейирбану Исабековны есть двухэтажный дом, который она готова безвозмездно передать районному акимату, там необходимо будет сделать ремонт. Сейчас важно, чтобы специалисты выехали на место, обследовали это здание, посмотрели, действительно ли оно будет удобно для реабилитации детей.

После детального обследования дома там нужно будет провести качественный ремонт, укомплектовать необходимым оборудованием. Со своей стороны управления образования и координации занятости и социальных программ помогут решить кадровый вопрос, при необходимости подключат и специалистов из сферы здравоохранения.

Отметим, что такой центр, если всё действительно получится, как запланировано, позволит детям не только получать медицинские услуги, но и находиться в социуме, общаться со сверстниками, что сейчас им в силу заболеваний делать тяжело.

Как отметил на встрече аким области Даниал Ахметов, предложение Мейирбану Андарбаевой – это яркий пример истинного патриотизма, любви к малой родине, родному селу и желание сделать что-то хорошее для достойного будущего наших детей.

Дарья Штейн