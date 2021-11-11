Пример мужества

Родные трагически погибшего в авиакатастрофе военного врача из Урджарского района Каната Кунторова продолжают его профессиональный путь.

В тот день произошла страшная катастрофа. Вертолет Ми-8 Ушаральской пограничной авиаэскадрильи выполнял специальное задание по маршруту Ушарал – Маканчи. Внезапно он пропал с экрана радара. Позже выяснится, что экипаж попал в сложные метеоусловия. Геликоптер потерпел крушение, упав в заснеженной степи.

В списке погибших в результате крушения числился и военврач Канат Кунторов. Знавшие его люди отзываются о нём, как о смелом человеке. При этом он очень не любил летать на вертолетах, предпочитал наземный транспорт – автомобили, поезда. Нередко добирался до застав верхом на лошади. Но когда нужно было срочно доставить в госпиталь заболевшего солдата, врач без колебаний занял место медика на борту «вертушки». Выполняя свой врачебный долг, Канат Кунторов помогал тяжелобольному, как оказалось, ценой собственной жизни.

СЮРПРИЗЫ ИЗ-ЗА РЕЧКИ

В те далёкие 90-е годы в казахстанской армии, в том числе и в Пограничных войсках, не хватало офицеров. Такой же дефицит кадров сложился и в военно-медицинской службе. Во время учёбы в Семипалатинском медицинском институте Канат Базарович прошёл подготовку на военной кафедре, имел воинское звание лейтенанта. В 1994 году он призвался в Маканчинский пограничный отряд.

Его супруга Бакыт Кайнельхалыковна рассказала, как в начале 1999 года её муж отправился на таджикско-афганскую границу. Поначалу предполагалось, что врач пробудет там два месяца. Но он провёл в Таджикистане восемь месяцев. Там горы разительно отличались от привычного Канату Кунторову Тарбагатая. Ведь в родных горах маканчинец привык любоваться снежными шапками вершин, розовевших на восходе солнца, и цветущими на окружающих сопках тюльпанами. В чужих горах казахстанцев окружали лишь серые камни, а по утрам проплывали ещё более тёмные тучи, цеплявшиеся за нависавшие над блокпостом скалы. И в любой миг можно было ждать сюрпризов из-за «речки». Так называли Пяндж, разделявший Таджикистан и Афганистан.

– Рассказывал, что обходил посты казахстанских бойцов, проверял состояние здоровья, в случае необходимости лечил, – вспоминает супруга. – В условиях горной местности это означало, что многие километры приходилось преодолевать пешком. Главное, вернулись домой все живые и здоровые.

Очень ждали его возвращения дети, и когда отец должен был приехать, они не спали всю ночь. В награду им он привёз гостинцы из южной страны – фрукты, орешки и прочие сладости.

НАЧАЛО ДИНАСТИИ

Погиб Канат Кунторов в звании капитана. Ранг этот в армейской иерархии не очень высокий. Несмотря на это, он успел сделать многое, словно оправдывая свою фамилию, доставшуюся от предков, став жизненным ориентиром для родных и близких.

Сейчас многие его братья носят погоны. Жена Бакыт после трагедии начала службу в Маканчинском пограничном отряде. Так в пограничной службе появилась династия Кунторовых.

По их словам, дело охраны рубежей в этих краях издавна передается из поколения в поколение. Так было и во времена Кабанбай батыра. На протяжении всего XVIII столетия джунгарские набеги не давали покоя казахским аулам. В ту тревожную эпоху в каждой юрте оружие всегда висело на кереге (стена юрты).

Многие маканчинцы связывают свою жизнь со службой на границе. И не только на востоке, но и в других регионах страны. Много выходцев из Маканчи можно встретить и среди курсантов Пограничной академии КНБ РК. Стать пограничником, живя в Маканчи, немудрено, ведь граница – под боком. Школьники нередко становятся гостями на заставах. Здесь им показывают, как солдаты несут службу по охране границы. Дети могут потрогать руками оружие, погладить собаку или лошадь. А главное – их знакомят с историей родного края.

Бакыт Кайнельхалыковна работала в районной больнице. Но после гибели мужа решила заменить его и призвалась в Маканчинский пограничный отряд. В 2002-м она стала начальником медицинской службы Усть­Каменогорского пограничного отряда. В 2013 году вышла на пенсию в звании майора, но работу врача не оставила. В настоящее время возглавляет сельскую врачебную амбулаторию приграничного села Карабута Урджарского района.

ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ

Сын, Кайнар Кунторов, тоже пошёл по стопам отца. Он кадровый офицер. В 2011 году окончил командный факультет Военного института КНБ РК. На его решение стать военным в первую очередь повлиял пример отца. Он ему и говорил, мол, вырастешь, поступишь в Военный институт. Когда не стало папы, Кайнару было 10 лет. Но сын очень хорошо помнит его.

– Я вспоминаю отца в форме, он был подтянутый, настоящий офицер, очень общительный, отзывчивый, любил пошутить, – рассказывает сын. – В воинской части он был начмедом, но его принимали за кадрового военного. Он был строгим на службе. Наверное, всё это и повлияло на моё решение стать пограничником. Службу на границе я начинал в Маканчинском отряде.

Глава семейства и детей воспитывал в строгости. Второго сына он назвал Ернур, а младшего – Ерасыл, наверное, потому, что тот родился в Маканчи, на родине Кабанбай батыра. Двое младших были совсем маленькие, а Кайнара отец водил в спортивные секции по таэквондо и другим видам спорта.

По воспоминаниям его родного брата подполковника Ербола Базарова, когда он в 1998 году окончил Государственный университет Семея по специальности «ветеринарная медицина», Канат предложил ему призваться в Пограничную службу. Сегодня подполковник Ербол Базаров является начальником управления охраны и обеспечения ПС КНБ. И теперь его старшая дочь Адина пошла по стопам взрослых. Она курсант первого курса Военно-медицинской академии им. Кирова в Санкт-Петербурге.

ВОЕННО-ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

Канат Кунторов участвовал в проведении хирургических операций в больнице села Маканчи. Практически всё своё свободное время начальник медслужбы проводил в санчасти, так как фельдшеры и санитары лазарета в то время были из числа солдат срочной службы. Нередко ему приходилось заступать дежурным врачом. Ведь вызовы к больным с пограничных застав поступают практически каждый день, и он сам выезжал на границу.

В зимнее время, когда не было дороги к заставам в горах Тарбагатая, больных доставляли на лошадях. Туда невозможно было добраться даже на высокопроходимой технике.

Родственники знали Каната мягким и улыбчивым. Он очень сильно любил родителей, свою семью, особенно сыновей. В те времена Канат был одним из первых пограничников из села Коктерек. Командование Маканчинского отряда закрепило за ним участников Великой Отечественной войны. Каждый год 9 Мая он на своём жёлтом «Москвиче» привозил ветеранов на парад, который проходил в Маканчи.

ВЕРНЫЙ ПУТЬ

Большое уважение к аксакалам, возможно, зародилось от того, что он не видел своих дедов. Дед Акыш Кунторов погиб во время Великой Отечественной войны в бою в мае 1942 года под Смоленском и захоронен в братской могиле № 8 в селе Днепровское Новодугинского района Смоленской области. А дед по линии матери Есенгелди Бакенов погиб в бою в октябре 1944 года. Его могила находится на гражданском кладбище коммуны Воеводень (с. Вайда-Сент-Иван) в Трансильвании (Румыния). К сожалению, информация о местах их захоронений стала доступной только в 2010 году, когда Канат уже ушёл из жизни.

По воспоминаниям родных, он был достойным сыном родителей, идеальным мужем, замечательным отцом и братом. Благодаря его заботам и средний брат, Мурат Кунторов, тоже стал офицером. Он подполковник полиции, работает на руководящих должностях в Департаменте полиции ВКО. Его сын Данияр Базаров также военнослужащий Министерства обороны РК. Племянник, Мади Кунторов, выпускник Академии ПС КНБ – начальник группы охраны отдела материально-технического снабжения Департамента ПС по Восточно-Казахстанской области.

– Нередко, когда незнакомые мне военные люди слышат мою фамилию, интересуются, кем мне приходился капитан Канат Кунторов, – признаётся один из его племянников, старшина Мухит Кунторов. – Один бывалый пограничник рассказал мне, как дядя спас жизнь солдату. Молодой парень подшивал подворотничок, держал иголку в зубах и вдруг нечаянно проглотил её. Дядя сделал ему массаж, с помощью ещё каких-то манипуляций вытащил иглу. Я много раз слышал, что он был замечательным отцом и хорошим офицером.

Канат Кунторов воспитывался в простой сельской семье. Его отец Базар Кунторов работал в колхозе механизатором, мать Кулян Есенгелдина – педагогом в сельской школе. Как и многие молодые ребята в Маканчи, Канат Кунторов отслужил срочную службу в армии. В 1994 году, после учёбы в Семипалатинском медицинском институте, приехал по распределению в родное село и работал в Маканчинской районной больнице анестезиологом-реаниматологом. Но судьба ему уготовила другую стезю – охранять покой Родины. По этому пути за ним пошли многие его родные и близкие. Стоит отметить, что история Каната Кунторова отражена в книге «Государственная граница», изданной КНБ РК.

Ерик Абитов

Фото пресс-службы КНБ РК

Урджарский район