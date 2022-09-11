Пример для всех последующих поколений

В Усть-Каменогорске состоялось торжественное открытие памятника Герою Советского Союза, первому министру обороны Независимого Казахстана, обладателю звания «Халық Қаhарманы» Сагадату Нурмагамбетову.

Жизненный путь легендарного генерала Нурмагамбетова – это пример мужества и беззаветной преданности Родине. Отдать дань памяти человеку, внёсшему большой вклад в развитие и становление Вооружённых Сил Республики Казахстан собрались заместитель министра обороны страны генерал-лейтенант Руслан Шпекбаев, ветеран Вооружённых сил РК Халық Қаhарманы Бахытжан Ертаев, потомки героя, общественные деятели, ветераны ВС РК, а также другие лица.

Почётных гостей приветствовал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

– Особое внимание заслуживает историческая роль Сагадата Нурмагамбетова, его неоценимый вклад в создание Вооружённых Сил Республики Казахстан. Ветеран Великой Отечественной войны на заре Независимости молодого государства заложил фундамент обороноспособности нашей страны, – подчеркнул в ходе торжественной церемонии Даниал Ахметов. – Сагадат Кожахметович – первый в истории республики был удостоен звания «Халық Қаhарманы», ему первому в истории Вооружённых Сил РК присвоено высшее воинское звание генерала армии. Жизнь легендарного генерала – это пример всем нам и последующим поколениям, как надо любить Родину. Его слова: «В будущее берут не пепел, а огонь», – это алгоритм героико-патриотического воспитания. Поздравляю всех земляков с этим важным событием!

Созданная Сагадатом Нурмагамбетовым казахстанская армия и сегодня успешно выполняет свои задачи, стоит на страже Родины, оберегая мирный труд жителей страны. Он был пламенным патриотом, верным принципам, профессионалом своего дела, посвятившим всего себя служению Отчизне – об этом свидетельствуют слова родной внучки генерала армии Айжан Нурмагамбетовой.

– Мы очень рады, что память о нашем великом предке жива, что руководство страны и области прилагают все усилия, чтобы увековечить её, – отметила она. – Примечательно, памятник установлен в новом, современном микрорайоне, где живёт много молодёжи. И это ещё один повод для них остановиться, прочитать и познакомиться с историей своей страны.

Отметим, памятник расположен в центре одноимённого парка отдыха в одном из стремительно развивающихся микрорайонов областного центра. Его жители уже успели по достоинству оценить новую зону отдыха. Здесь расположены четыре фонтана. Их украшают стилизованные камни с петроглифами, которые подсвечиваются изнутри в тёмное время суток. Также установлено семь оригинальных скульптурных инсталляций.

В ходе торжественного мероприятия состоялось возложение цветов к памятникугерою.

Меруерт Бахтиярова

Фото Тлеубека Шаяхмета