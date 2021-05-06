Пример для страны

Благодаря проекту «100 новых лиц Казахстана» вся страна узнала об Ахате Ракишеве, скромном школьном учителе из села Коктал Урджарского района.

Завершился четвёртый сезон республиканского проекта «100 новых лиц Казахстана». Победителями в нём стали наши земляки-восточноказахстанцы, чья гражданская позиция достойна явиться примером для всех жителей страны.

Уникальный проект «100 новых лиц» уже четвёртый год помогает казахстанцам узнать имена героев. Каждый из них – первый в своём деле: спортсмены, бизнесмены, учителя, врачи, учёные. Все они ежедневно вносят вклад в развитие независимого Казахстана и его процветание через свои достижения, труд и стремления.

В этом году компетентное жюри выбрало 30 человек из 2790 заявленных со всей республики по семи направлениям: образование, культура и спорт, медицина, наука и инновации, общество, бизнес, экология.

Кстати, среди всех городов республиканского значения и областей Восточно-Казахстанская область зарегистрировала наибольшее количество участников. Только от Урджарского района в проекте принял участие 21 человек. Из 336 заявок 285 были поданы от организаций, 51 человек выдвинул свою кандидатуру самостоятельно.

В финальном этапе проекта победителей выбирали казахстанцы посредством онлайн-голосования. Своё место в списке «новых лиц» заслужил Ахат Ракишев. Восточноказахстанец, по мнению голосовавших, стал одним из лучших в номинации «Общество».

38-летний Ахат Ракишев инициировал строительство моста в родном селе. В 2019 году при финансовой поддержке выпускников школ и местных жителей учитель черчения спроектировал подвесной мост через речку Катынсу и участвовал в его строительстве.

– О возведении моста в селе говорилось уже давно, – рассказывает победитель проекта. – Его отсутствие было большой проблемой для посёлка на протяжении многих лет, особенно в половодье. Так получилось, что 20-летие со дня окончания школы мы с одноклассниками решили отметить по-особенному – совершить хорошее дело. Окончившие 30 лет назад школу земляки тоже выразили желание поучаствовать в благом деле. Объединив свои усилия, мы собрали необходимые средства на строительство моста. Местная власть поддержала нашу инициативу. Односельчане тоже протянули руку помощи. Так как я преподаю черчение, проектирование схемы путепровода предложили мне.

По словам Ахата Ракишева, он от начала до конца участвовал в строительных работах. Теперь по вопросам возведения мостов приезжают к нему консультироваться и жители близлежащих сёл.

С победителями проекта «100 новых лиц Казахстана» провёл встречу в режиме видеомоста Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, отметив, что своим талантом они сумели завоевать признание народа и внесли вклад в развитие государства.

– Ваш успех олицетворяет успех Казахстана. Своим примером деятельного патриотизма вы мотивируете всех казахстанцев. Ваши истории убедительнее любой статистики. Казахстан может и должен гордиться своими лучшими представителями, коих среди молодёжи огромное количество. Именно вам, прогрессивной, талантливой, патриотичной молодёжи, принадлежит будущее Казахстана. Вы должны готовиться к тому, чтобы взять на себя бразды правления нашим государством. Что касается нас, то мы сделаем всё возможное, чтобы это стало явью, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В ходе встречи с Президентом выступил и победитель проекта Ахат Ракишев.

– Нам не нужна была слава – чтобы о нас писали, рассказывали по всей стране, – отметил он. – Просто нам хотелось совершить полезное дело на благо нашего села. Сейчас мост работает и радует жителей, это самое главное. По моему мнению, каждый, кто принял непосредственное участие в строительстве моста, заслуживает стать победителем проекта «100 новых лиц». Свою победу в проекте считаю победой всех жителей села Коктал.

Бахыт Сарсембаева

Фото inform.kz

Урджарский район