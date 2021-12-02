Пример для подражания

История Казахстана доказывает, что нет нерешаемых задач и недостижимых целей, главное – чётко выверенный курс и воля к победе. Стратегический маршрут, проложенный Первым Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым, позволил Казахстану стать одной из наиболее быстро развивающихся стран в мире.

Школьники и студенты колледжей региона в ходе единого дня классных часов и открытых уроков ко Дню Первого Президента РК обсудили роль личности Елбасы в становлении и развитии нашего государства.

В средней школе №17 им. Мухтара Ауэзова в областном центре состоялся открытый урок с участием учеников девятого класса. Школьники обсудили этапы биографии Первого Президента Казахстана, периоды становления государства, обратили внимание не только на достижения страны, но и значение независимости в жизни своей семьи.

– Независимость – это главная ценность народа и страны. После распада СССР у всего народа был шок. Это помнят наши бабушки и дедушки, родители. Было тяжело не только морально, но и материально, ведь закрылись многие предприятия, по несколько месяцев не платили заработную плату. Молодому поколению это сейчас сложно представить, но мы должны рассказывать им о том, как страна обретала независимость, проходила непростой период, строилась заново, – сказала учитель истории и религиоведения школы №17 им. Мухтара Ауэзова Ирина Тормашова.

Ребята отметили, что сегодня у каждого из них есть большие возможности и перспективы. Они успешны в спорте, учёбе, волонтёрской деятельности, творческом развитии.

– Я считаю, что в нашей стране делается очень много для молодёжи, запускается и успешно реализуется множество программ и проектов. Мы достигли больших высот в науке, искусстве, спорте. Это стало возможным благодаря инициативам Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, – поделилась ученица 9 класса школы №17 им. Мухтара Ауэзова Наталья Анищенко.

Торжественный классный час для учеников 8 класса провели в школе-гимназии №10 города Усть-Каменогорска. Ребята вспомнили о значимых датах и исторических событиях, которые сыграли роль в становлении Казахстана, в частности о назначении на должность первого руководителя страны Нурсултана Назарбаева, введении государственных символов и валюты, Конституции Казахстана. Много говорили и о биографии Елбасы. Школьники подчеркнули, что опыт Нурсултана Назарбаева вызывает большой интерес у всех политиков мира, а его идеи и инициативы становятся предметом глубоких исследований.

– Способность взять на себя ответственность, иметь чёткий взгляд на развитие страны и уметь отстоять его – эти черты присущи Нурсултану Назарбаеву. Сегодня мы с ребятами раскрыли важную роль Первого Президента в формировании независимого государства, познакомились с историческими фактами. Мы очень часто проводим классные часы для воспитания патриотизма, много говорим о деятельности Первого Президента, организуем дебаты, конкурсы чтецов. Всё это важно в воспитании достойного поколения, – отметила учитель казахского языка и литературы школы-гимназии №10 Айнур Беркутова.

Учителя и школьники уверены, Нурсултан Назарбаев – это безусловный пример и ориентир для нового поколения, ведь всех вершин Первый Президент РК достиг благодаря упорному труду, мудрости и неиссякаемой энергии.

Марина Шевелёва