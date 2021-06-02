социум

Пример для молодёжи

02.06.2021
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Слаженную и самоотверженную работу показали пожарные в ликвидации ЧС в Риддере, когда горел лес на огромной территории.

Пожароопасный период в этом году начался рано, и сейчас уровень опасности всё ещё высок. Среди главных причин специалисты ДЧС называют человеческий фактор и «сухие грозы». В Восточном Казахстане с начала сезона уже произошло 17 пожаров, самый крупный из которых – в Риддере.

На заседании областного акимата глава региона Даниал Ахметов высоко оценил работу пожарных служб области и подчеркнул, что необходимо проводить тщательную профилактическую работу с жителями Восточного Казахстана.

– Это нужно, чтобы не допускать случаев неосторожного обращения с огнём, неправильной эксплуатации печного оборудования и газовых баллонов. Также необходимо подготовить программу по оповещению и мобилизации всех сил и средств, именно от оперативности зависит успех в тушении пожара, – сказал аким ВКО.

Сейчас специалисты проведут полный анализ оборудования Департамента по чрезвычайным ситуациям и других мобильных служб, чтобы определить, чем нужно дооснастить подразделения.

Пожарные, принимавшие участие в тушении пожара в Риддере, встретились с активной молодёжью и волонтёрами, чтобы рассказать о своей работе.

Организаторами встречи стал Молодёжный ресурсный центр ВКО. Как рассказывает руководитель сектора организационных работ и поддержки инициатив молодёжи МРЦ Данияр Жунусов, главная цель – это привить молодым людям патриотические чувства.

– Мы хотим, чтоб наша молодёжь воспитывалась на примерах храбрых и героических людей. Ведь будущее нашей страны – это мы, это молодёжь. Возможно, кто-то из них после встречи тоже захочет стать спасателем, чтобы помогать людям. Планируем и дальше организовывать такие встречи с интересными спикерами, – отметил Данияр Жунусов.

Пожарные рассказали о себе, о том, кем они мечтали стать в детстве, о дневном распорядке на службе, и, конечно же, о том, как они тушили пожар в Риддере.

Командир отделения пожарной части №7 Самат Сатиев рассказал, что в детстве мечтал стать военным, а с седьмого класса целенаправленно шёл к тому, чтобы в будущем быть пожарным.

– Когда учился в седьмом классе, у нас загорелось сено. Я увидел, как работают огнеборцы. С того времени начал готовиться к тому, чтобы после школы стать пожарным. Занимался физической подготовкой, после 11 класса поступить не удалось, но я отслужил в армии и уже после осуществил свою мечту, – поделился пожарный.

К слову, в следующем году исполнится десять лет, как Самат Сатиев заступил на службу. В его практике такой масштабный лесной пожар, как в Риддере, был впервые.

– Сначала был шок. Страшно видеть столько сгоревших домов, уничтожены целые улицы. Но несмотря на это, никакого волнения и страха за себя не испытывал. Мы работали свой обычный боевой день. Кто-то говорит, что пожарные герои. Нет, я себя не чувствую героем, ведь это наша работа, – отметил Самат Сатиев.

Пожарный Ерик Берикулы также рассказал, что на выездах не чувствует никакого волнения, все мысли сконцентрированы на том, чтобы чётко выполнить свою работу.

– Когда приходили молодыми, тогда ещё было волнение, терялись. Но с каждым пожаром опыта становится больше, и уже через какое-то время едешь на выезд, как положено. Вообще, когда спасаешь людей, сердце радуется. Когда они приходят, благодарят, что спасли дом, животных, появляется стимул, стремление работать дальше.

В ходе беседы пожарные дали наставления молодёжи, чтобы больше не повторялись такие трагические случаи.

– В первую очередь, хочется сказать, что необходимо соблюдать пожарную безопасность. При выезде на пикник, при розжиге мангала необходимо иметь при себе 5 – 10 литров воды в запасе. Кроме того, нельзя разводить огонь во время сильного ветра. Пожар в Риддере можно было предотвратить. Необходимо было только окопать зону розжига, приготовить воду. Но всё это человеческий фактор, а также погодные условия, которые усугубили ситуацию, – отметили они.

Молодёжь предложила пожарным провести мастер-классы о том, как подготовить площадку для пикника, правильно разводить костер.

– Хочу поблагодарить Молодёжный ресурсный центр за эту нестандартную познавательную встречу. Нужно брать пример с таких героев, которые выполняют важную работу. Мы узнали много полезного – как происходит тушение, как живут пожарные и многое другое, – поделился после встречи волонтёр Ассамблеи народа Казахстана Александр Гришенков.

Марина Шевелёва

Фото Тлеубека Шаяхмета

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02.06.2021
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