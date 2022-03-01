Пример для молодого поколения
Старшему прапорщику запаса Ерболу Ченгелбаеву, возглавляющему Совет ветеранов Пограничного управления по Зайсанскому району, исполнилось 70 лет. Его коллеги отмечают, выйдя на пенсию, он продолжает вносить свою лепту в патриотическое воспитание молодёжи.
Уроженец села Акжар Тарбагатайского района Ербол Камзаевич с детства приобщился к труду. В 16-летнем возрасте во время летних каникул он работал в городском учреждении коммунального хозяйства.
В 1974 году окончил художественный факультет Семипалатинского педагогического института. Во время учёбы его зачислили в студенческий строительный отряд, находясь в рядах которого он участвовал в строительстве 17 двухквартирных домов и ещё нескольких объектов в сёлах Жарбулак Маканчинского района, Аккала Аксуатского района, Сартерек Зайсанского района.
По окончании вуза за упорный труд, образцовую учёбу и активное участие в общественных работах в 1974 году Ербола Ченгелбаева наградили медалью «Еңбектегі ерен ерлігі үшін».
Затем открылась новая страница в его жизни – срочная военная служба, которую он проходил в 1974-1976 годах в Улан-Удэ Бурятской АССР. После службы в армии решил заняться преподавательской деятельностью и десять лет работал в средней школе имени М. Ломоносова в Зайсане.
В 1984 году Ербола Камзаевича призвали в Зайсанский районный военный комиссариат. Спустя десять лет он перешёл в Пограничную службу КНБ РК, где работал на ответственных должностях в управлении, отделе воспитательной и социально-правовой работы. После многолетнего труда и добросовестной службы в 2002 году был уволен в запас Вооружённых Сил Республики Казахстан в воинском звании старшего прапорщика.
За заслуги в воинской службе ветеран награждён множеством медалей – «За вклад в обеспечение национальной безопасности Республики Казахстан, «За весомый вклад в развитие ветеранской общественной воспитательной работы», «Почётный ветеран Пограничной службы КНБ РК» и т. д.
Кроме того, имя старшего прапорщика Ербола Ченгелбаева занесено в Книгу почёта Пограничного управления. Его не раз отмечали благодарственными письмами от Зайсанского районного акимата за заслуги в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения.
В мае 2004 года в Пограничном управлении по Зайсанскому району впервые был создан Совет ветеранов. Первым председателем организации избрали старшего прапорщика запаса Нурсагата Абесова. А в 2005 году председательство в совете перешло к Ерболу Камзаевичу. С тех пор он занимается общественной работой среди ветеранов-пограничников.
– Основное направление работы – проведение регулярных встреч с личным составом пограничного ведомства, молодыми призывниками в воспитательных целях, – рассказали в Пограничном управлении по Зайсанскому району. – Ерболу Камзаевичу всегда есть что сказать подрастающему поколению. А ещё на праздничных концертах он исполняет патриотические и душевные песни, которые полюбились местной публике.
Ербол Ченгелбаев состоялся не только как профессионал, но и как хороший семьянин, заботливый отец. Супруга ветерана Роза Кужкеева проработала медсестрой в Зайсанской районной больнице больше 35 лет и сейчас находится на заслуженном отдыхе. Их сын Аян пошёл по стопам отца и стал подполковником, его жена Маржан тоже работает в Пограничной службе. Дочери тоже нашли своё место в жизни – Айнаш стала журналистом, а Толганай – врачом-инфекционистом. Также дедушка с бабушкой помогают своим детям воспитывать внуков – Нурали, Аружан, Амину и Алихана.
Руководство и личный состав, служащие Пограничного управления по Зайсанскому району сердечно поздравляют председателя Совета ветеранов Ербола Ченгелбаева с семидесятилетием и желают крепкого здоровья, семейного благополучия и долгих лет жизни!
Гульжан Естаева
Зайсанский район