Прикоснуться к наследию народа

Чтобы избежать забвения, язык, история, традиции и культура народа должны передаваться из поколения в поколение с раннего возраста. Такого жизненного кредо придерживается мастерица из Семея Гульмира Айгожина.

Творческий путь Гульмиры начался со школьной скамьи, еще тогда она удивляла учителей и одноклассников своим талантом рисовать. Однажды в школе даже не поверили, что рисунок, который девочка принесла для участия в конкурсе, нарисовала она сама.

Свою профессиональную деятельность Гульмира Айгожина связала с искусством в широком смысле слова. Сейчас ее способности к созданию прекрасного проявляются в нанесении казахских национальных орнаментов на войлочные изделия собственного изготовления. Но обо всем по порядку…

Гульмира Айгожина родилась в селе Горное Маркакольского района (ныне – аул Акбулак в Курчумском районе) в семье учителей. Родители часто брали ее с собой на работу, поэтому с ранних лет героиня повествования знала, что такое благородный, но тяжелый труд педагога. Возможно, частое нахождение в учительской среде и желание быть похожей на родителей подвигло ее выбрать эту профессию. Сначала Гульмира отучилась на учителя начальных классов, а затем поступила в институт на художественно-графический факультет. Через несколько лет обучения из стен учебного заведения вышел учитель изобразительного искусства и черчения в одном лице.

Молодой специалист без труда устроилась на работу в школу, позже перешла педагогом дополнительного образования в детский дом, где работает по сей день и прививает подрастающему поколению любовь к своей малой родине и традициям народа.

– Мне тепло на душе от того, что я чувствую, что нужна детям не только как педагог, но и как друг, с которым можно поговорить и попросить совета, – поделилась Гульмира Айгожина.

Помимо своей основной деятельности она возрождает древнее казахское ремесло – войлоковаляние, которое открыла для себя лет десять назад.

– В телевизионной программе «Усадьба» увидела, как из войлока делают игрушки и цветы, – рассказала Гульмира. – Меня это заинтересовало, решила попробовать сама. Обучалась на специальных курсах и мастер-классах, на которых узнала о свойствах войлока, техниках работы с ним.

Стоит отметить, что мастерица освоила все техники валяния. Созданием изделий в технике сухого валяния она обычно занимается с детьми, которые посещают кружки прикладного искусства. Ее суть в том, что с помощью специальной иглы одни волокна шерсти проталкиваются между другими. Обычно в этой технике создаются объемные изделия небольшого размера. Мокрое валяние предполагает изготовление большого полотна с применением мыльного раствора.

Гульмира Айгожина создает различные изделия в национальном стиле: текеметы (войлочный ковер), жилеты, украшения, сумки, шарфы и шапки. Работает она и с техникой нуно-войлок, или, как ее ещё называют, нуно-фелтинг. Она предполагает комбинацию шерсти с ткаными материалами. Чаще всего в качестве основного полотна применяют шелк, шифон и тонкий лен. В результате получаются уникальные изделия с необычной структурой.

Первой работой был кошелек, который мастерица вспоминает с улыбкой. Как она сама признается, это были робкие шаги в мир народного искусства. Сейчас же ее работы выполнены мастерски и пользуются популярностью не только в республике, но и за рубежом. Кстати, Гульмира Айгожина в составе делегации от Восточно-Казахстанской области побывала на Международной выставке «ЭКСПО-2017» в столице нашей Родины. Работы, выполненные в национальном стиле, покорили как казахстанцев, так и иностранных гостей и сейчас путешествуют по миру.

– На выставке одна женщина приобрела небольшой коврик для дочери, которая проживает в Америке, – отметила мастерица. – Через некоторое время мне пришло сообщение. Покупательница написала, что мое изделие произвело фурор за рубежом, и попросила изготовить текемет. С таким восхищением отзывалась о моих работах, что у меня внутри словно все запело и захотелось создать что-то новое и необычное.

По словам Гульмиры, когда она ловит восторженные взгляды на изделиях и слышит слова благодарности, к ней приходят вдохновение и новые силы.

– Для меня творчество – это способ самовыражения, – подчеркнула она, – и возможность реализовать свои идеи и задумки.

Интересно, что мастерица не просто создает изделия из войлока, из пряжи, которую прядет ее мама. При этом каждому изделию подбирается особый узор, в котором заложен глубокий сакральный смысл.

– Орнаменты для меня имеют особое значение, – призналась собеседница. – Перед тем как нанести тот или иной узор, изучаю его значение. Так, на головных уборах или жилетках использую растительные или космогонические орнаменты, символизирующие единство, вечное движение и развитие. На текеметах и накидках на стулья располагаю зооморфные орнаменты, которые обозначают степной образ жизни казахского народа.

В работе Гульмира большое значение уделяет цветовой гамме. Пользуется красителями, безопасными для здоровья. Для нее важно, чтобы работа была не просто красивой, но и экологичной.

– Люблю цвета, приближенные к натуральным, не делаю аляпистых вещей, – рассказала мастерица. – Другие цвета получаю путем окрашивания натуральными красителями: луковой шелухой, отваром ореховой скорлупы и так далее. Стараюсь, чтобы краски гармонировали друг с другом и получались оригинальные узоры в национальном стиле.

В своем творчестве Гульмира Айгожина применяет не только техники войлоковаляния, она освоила традиционное казахское ткачество, чиеплетение, вышивку біз кесте. Но основной акцент делает на войлоке и обучает этому красивому казахскому ремеслу молодое поколение. Уютные, узорные, ее изделия прекрасно вписываются в современный быт и пользуются популярностью.

Мастерица считает, что только в сохранении национальной культуры и традиций хранится мудрость народа, которую нельзя забывать. А ее ученики, известные не только в республике, но и за рубежом, доказывают, что декоративно-прикладное искусство продолжает жить в быстро развивающемся веке цифровых технологий.

Татьяна Кравченко

Семей