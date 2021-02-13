Приключения талантливой свахи

20 и 21 февраля на сцене Русского драматического театра имени Достоевского пройдут премьерные показы комедии «Ханума».

– Пьеса лёгкая, светлая, жизнерадостная, искромётная! Блестяще написанный материал, адаптированный для русского театра под руководством великого Георгия Товстоногова, – поделился между репетициями режиссёр театра Андрей Глушков.

«Ханума» – это легендарный музыкальный спектакль Ленинградского Большого драматического театра, поставленный режиссёром Георгием Товстоноговым в 1972 году на основе классического водевиля Авксентия Цагарели. Спектакль был записан для телевидения в 1978 году. «Ханума» сразу стала одним из самых популярных спектаклей БДТ, выдержала более 300 представлений.

– При выборе материала для новой постановки мы подумали о том, что всей страной, всем миром пережили непростой год. Поэтому не хочется «грузить» зрителя чем-то тяжёлым, философским, социально значимым. Хочется рассказать о чём-то светлом, добром и весёлом. В частности о человеческом таланте. Как говорит главная героиня – если человек соответствует своему призванию, относится к нему с трепетом, то это поэт. Плохой сапожник – это сапожник. А хороший сапожник – это поэт. Так и в любой профессии! Вот об этом мы и рассказываем! – приоткрыл секрет будущего спектакля Андрей Егорович.

Итак, кто не мечтает быть аристократом? Вот и состоятельный тифлисский купец жаждет получить дворянское звание. И даже готов выдать свою дочь Сону замуж за разорившегося князя. Девушка в отчаянии, ведь она влюблена в своего учителя музыки и французского языка и не хочет выходить замуж за престарелого князя. Совершенно ясно, что из этой запутанной ситуации поможет выкрутиться только… Ханума!

Айгуль Биданова

Фото из архива театра

Семей