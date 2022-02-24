Приходите, будет интересно!

Восточно-Казахстанский областной драматический театр после длительного перерыва, связанного с пандемией СOVID-19 и карантинными ограничениями, возобновляет свою гастрольную деятельность.

Первыми, к кому служители храма Мельпомены привезут свои спектакли, станут жители Жарминского района. 28 февраля в Доме культуры в Калбатау вниманию зрителей будет предложена полюбившаяся многими музыкальная постановка молодёжной труппы «Өмір-Өзен» А. Даулетова, раскрывающая судьбу и творчество «короля казахского вальса» Шамши Калдаякова. А уже 1 марта молодые артисты сыграют этот же спектакль в Зайсане.

Гастрольная программа русской труппы театра в Риддере составлена преимущественно с расчётом на детей и молодёжь, их гармоничное развитие и духовно-нравственное воспитание.

15 марта по приглашению республиканской специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва артисты покажут молодым спортсменам спектакль «Играем Пушкина», отмеченный на нескольких международных фестивалях. На второй день гастролей в Риддере, 16 марта, в чарующий мир пушкинской прозы окунутся уже все желающие жители и гости горняцкого города. Кроме того, для юных зрителей, начинающих театралов, артисты сыграют сказку «Три поросёнка» по произведению С. Михалкова, с песнями, танцами, погонями и, непременно, счастливым финалом.

Гастроли Восточно-Казахстанского областного драматического театра проходят под эгидой Года детей в Казахстане.

Дарья Шавлева

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