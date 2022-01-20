Приграничный район станет узнаваемым

В Курчумском районе используются современные инструменты для привлечения внимания туристов и гостей, а также потенциальных инвесторов в целях развития местной экономики. Не исключено, что это послужит импульсом для укрепления социально-культурной, спортивной и других сфер жизни района.

К примеру, в прошлом году завершены съёмки имиджевых роликов о развитии экологического туризма на особо охраняемых территориях Восточного Казахстана. В том числе, в Маркакольском государственном природном заповеднике, расположенном в акватории одноимённого и хорошо известного горного озера с чистейшей водой. Это одна из крупнейших жемчужин в драгоценном ожерелье голубых озёр, венчающем собирательный образ региона.

Выпущен также специальный путеводитель по ВКО общим тиражом в несколько тысяч экземпляров, где указаны туристические объекты Курчумского района. Такие шаги в продвижении имиджа уникального края выглядят логичными и последовательными. Поскольку узнавание его лучше достигается через местные козыри, бренды, что представляет несомненный интерес не только на районном, но и региональном, страновом и международном уровнях.

Марсианские пейзажи пылающих утёсов, которые привлекают внимание профессиональных фотографов, находятся на палеонтологическом памятнике Киин Кериш. Прилегающее побережье широко известного озера Зайсан, не менее популярный памятник природы – гора Ашутас, другие более живописные места в пойме Чёрного Иртыша находят своих поклонников, любящих такие пейзажи. Как бы ни изменялась сегодня жизнь на дворе, логика истории, нужно находить в себе силы и крутить её колесо вперёд. В большом и малом, каждый по мере сил и возможностей.

Третий проект касается мониторинга инвестпроектов и должен проводиться на непрерывной основе, потому его конкретные сроки реализации носят условный характер.

По разным замыслам и планам районного акимата и других профильных структур, малого и среднего бизнеса, общественности неповторимая природа приграничного края, потенциал экономики и социальной сферы предстают для всех очевидными и многообещающими точками роста. Они заметно влияют на мировоззрение и максимально отражают дух курчумцев, привязанность к родной земле.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

Наверное, мы не погрешим против истины, если вдруг возьмём на себя смелость сказать, что в последние годы в районе произошли события, которые определят будущее на много лет вперёд. По инициативе Главы государства на высоком уровне принят, утверждён и активно реализуется Комплексный план развития Курчумского района на 2020-2024 годы. В его рамках запланировано направить за пять лет 61,4 млрд тенге, основную долю из них составляют бюджетные средства. Это реальная забота государства и конкретная помощь приграничному району области. Об этом и многом другом на брифинге по итогам прошлого года рассказал аким Курчумского района Дулат Кажанов.

Основной отраслью экономики приграничного района является сельское хозяйство, для которого есть условия, вполне благоприятные для мясного животноводства и в определённой степени развития растениеводства. На этих двух векторах делается упор в совместной работе органов местной власти, малого и среднего бизнеса, населения. По официальным данным, в минувшем 2021 году в рамках реализации Комплексного плана было запланировано направить 8,0 млрд тенге на разные проекты. Основная часть из них исполнена, некоторые в стадии реализации.

Как отметил аким района, большое внимание уделено развитию сектора АПК. В частности, проектам по закупу крупного рогатого скота, лошадей на выданные кредитные средства. Окончательные цифры обычно подбиваются по отчётному году намного позже. В частности, по итогам 11 месяцев можно проследить здесь пошаговую динамику.

– По реализуемым 35 проектам выданы кредиты на 211,2 млн тенге для приобретения 374 голов крупного рогатого скота и 221 головы лошадей, – сообщил аким района Дулат Кажанов. – Планировалась закупка новой техники в объёме 46 единиц, но фактическое количество приобретённых сельскохозяйственных машин составило 57 единиц. Всего на общую сумму 282,5 млн тенге.

Добавим, что инвестиции в поголовье продуктивного скота в сельской местности являются ключевым фактором, как и обновление местного машинно-тракторного парка. Обыкновенная живая лошадь и железный надёжный конь являются незаменимыми средствами производства на селе. В личном подсобном или же фермерском, крестьянском хозяйствах без умной и мощной техники попросту никуда. Особенно для интенсификации производства, переводу его на полупромышленную и промышленную основы.

БОЛЬШЕ ПРОДУКЦИИ

По словам акима района, для увеличения посевов в растениеводстве необходимо расширение пашни, занятой сельскохозяйственными культурами. Это обеспечит рост в определённой степени валовой продукции в полеводстве.

– Посевные площади в масштабе района увеличены на 3 тысячи гектаров (с 29,4 до 32,4 гектаров), – отметил аким района и рассказал о других целях и задачах курчумцев.

В частности, проводится государственный контроль и выявление неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения с целью дальнейшего вовлечения в оборот. По официальным данным, выявлено и изъято фактически 57 земельных участков общей площадью 8,9 тысячи гектаров.

Подобные шаги находят логическое продолжение в вовлечении сельскохозяйственных земель в оборот. Всего за отчётный период вовлечено в целях рационального их использования в сельхозоборот 78 участков площадью 35,5 тысячи гектаров в интересах экономики района и сельчан.

Применяются современные технические средства и технологии для работы по учёту и контролю земель. В селе Маркаколь разработана электронная карта свободных земельных участков и коммуникаций на сумму 2,5 млн тг.

В сфере животноводства перспективным и выгодным видится откорм крупного рогатого скота с целью продажи на мясо. Потому реализуется проект крупной откормочной площадки для поставки товарных партий скота на забой.

Здесь актуальны вопросы породного преобразования имеющегося скота. По установленному плану показатель должен охватывать в общей сложности 19200 голов КРС, способствовать повышению продуктивности животных, а также качества получаемой мясной, молочной продукции. Исходя из традиций и объективных условий, в Курчумском районе развито мясное животноводство, однако и здесь создаются условия для производства местного молока. В трудном и капиталоёмком деле важны поэтапные шаги. В первую очередь, организация закупа молочного сырья у населения и последующее движение в этом направлении.

Планируется создание разветвлённой сети пунктов приёма молока у населения и ввод в строй специальных цехов по переработке сырья, выпуску молочных товаров. В селе Маркаколь завершено строительство здания цеха по переработке молока, а также молочно-товарной фермы. Их возведением занимались местные крестьянские хозяйства, которые хотят выпускать готовую конечную продукцию. Это очень важный нюанс, требующий адекватной оценки и восприятия, курс на более глубокую переработку сырья.

Не в меньшей степени сельчан волнует ветеринарная безопасность и благополучие имеющегося стада в районе. В плане под постоянным контролем вопросы разработки проектно-сметной документации (ПСД) на строительство типовых сооружений для захоронения скота в таких сёлах, как Калжыр, Каратогай, Маркаколь, Курчум.

НЕ ТОЧКА, А МНОГОТОЧИЕ

Итоги социально-экономического развития одного района не укладываются в рамки одной статьи. Потому на этот раз фокус внимания направлен на сельское хозяйство. «Рудный Алтай» по возможности расскажет ещё о строительстве жилья, социально-культурных, спортивных объектов, модернизации больниц, привлечении кадров. О чём бы ни говорили и писали, включая непременно очень солидный потенциал развития туризма, тут ясно главное. Начало строительства масштабного мостового перехода через Бухтарминское водохранилище вселяет реальные надежды в местных жителей. Многолетняя мечта людей о надёжной переправе через водную гладь зимой и летом с большой долей вероятности будет воплощена в жизнь. Это поручение находится под контролем Главы государства. Идея возведения подобного моста, казавшаяся для многих плодом безудержной фантазии, на глазах становится явью. Однако не будем пока слишком далеко забегать вперёд. Время покажет, насколько скоро оправдаются надежды, нужно лишь верить, надеяться, вносить свой вклад в дело.

Как говорится, факты и цифры являются упрямой вещью. О предварительных результатах работы в сфере сельского хозяйства Курчумского района свидетельствует конкретный показатель, прогнозировавшийся в 2021 году.

– Объём валовой продукции сельского хозяйства в целом составит 48,3 млрд тенге с ростом 120,4 процента к уровню прошлого года, – подытожил аким района Дулат Кажанов. – Индекс физического объёма 106,1 процента.

Таир Сапаргалиев

Фото из архива