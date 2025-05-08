Общество

Приграничноеновоселье

08.05.2025
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В преддверии 80-летия Победы в приграничном селе Кеңсай Зайсанского района шесть многодетных и социально уязвимых семей обрели новое место жительства – им были вручены ключи от домов.


На торжественном мероприятии по случаю новоселья обладателей нового жилья от имени акима Зайсанского района поздравили его заместитель Нургайни Кабидолдина и руководитель отдела внутренней политики Зумрад Дюсенбаева.


«В преддверии праздника шесть семей отмечают новоселье. Эти дома – конкретный результат социальной поддержки со стороны государства», – сообщили представители районного акимата.
Отметим, в 2024 году были выделены 232 квартиры многодетным семьям и 518 квартир – социально уязвимым группам населения.


В 2025 году планируется построить и приобрести для нуждающихся граждан 180 квартир.

Медиацентр «Altai-News»
Фото ОВП Зайсанского района

08.05.2025
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