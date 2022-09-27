Приграничье как зона притяжения

Приграничное село Маркаколь в ближайшее время может стать местом притяжения туристов. Чтобы привлечь в эти красивейшие места отдыхающих, предстоит немало потрудиться.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов в минувшие выходные посетил Маркакольский сельский округ Курчумского района. В рамках рабочей поездки глава региона встретился с населением и посетил ряд социальных и культурных объектов.

Встретившись с жителями Маркакольского сельского округа, Даниал Ахметов разъяснил основные направления Послания Президента народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество», где особое место уделяется усилениям мер социальной защиты социально уязвимых слоёв населения и поддержке государства предпринимательских инициатив малого и среднего бизнеса.

Отметим, что в ВКО в 2021 году была разработана и принята региональная программа развития бывших районных центров и приграничных территорий, куда направляются серьёзные финансовые потоки для строительства школ, больниц, фельдшерских пунктов, строительства и ремонта дорог, благоустройства и развития спортивной инфраструктуры. Именно они должны стать точками роста в своих сельских округах, обеспечивая местных жителей работой, качественным образованием, здравоохранением и досугом, делая жизнь на селе комфортнее и привлекательнее для молодёжи.

– Программа развития приграничных территорий направлена на то, чтобы люди не уезжали из сел, а наоборот — знали, что там есть работа и возможности, – отметил Даниал Ахметов.

Село Маркаколь – один из таких перспективных населённых пунктов. До 1997 года, когда произошло слияние ВКО и бывшей Семипалатинской области, Маркаколь (на тот момент село Теректы – авт.) был районным центром одноимённого района. За минувшие годы население села сильно сократилось, но и в настоящее время здесь проживает более 3 тысяч человек, немало детей и молодёжи. Их будущее в родных местах и должны обеспечить указанные меры поддержки.

Как отметил Даниал Ахметов, только за последние три года для ремонта дорог в Курчумском районе выделено около 305 млн тенге. Ведётся работа и по улучшению условий для получения образования маленькими жителями Маркаколя. Глава ВКО сообщил маркакольцам приятную новость: их приграничное село вошло в программу фонда «Қазақстан халқына», и для оснащения средней школы Маркаколя будет выделено более 20 млн тенге. На эти средства закупят интерактивные доски, предметные кабинеты, лабораторное оборудование, реактивы, спортивный инвентарь и многое другое.

Строящаяся школа в селе Урунхайка распахнёт свои двери уже в ноябре нынешнего года. Сегодня дети учатся в небольшом деревянном здании, изрядно обветшавшем за годы эксплуатации. Современная школа обеспечит школьникам и педагогам комфортные и безопасные условия для качественной организации учебно-воспитательного процесса.

– Новое учебное заведение будет оборудовано всем необходимым, заработает класс робототехники, дети смогут заниматься с помощью интерактивных досок, – отметил аким области.

Будет уделено внимание и развитию системы здравоохранения в горных труднодоступных районах ВКО.

– В течение нескольких лет Восточно-Казахстанская область продолжает оставаться единственным регионом в Казахстане, где успешно функционируют два высокотехнологичных инсультных центра. Один из них работает в Аягозе, ныне это область Абай. Второй открыт в районе Алтай. Работа инсультных центров оправдала все затраты: здесь оказывается своевременная и качественная помощь больным, перенёсшим инсульт – заболевание, где действует правило «золотого часа». Мы намерены развивать сеть подобных специализированных учреждений и открыть в этой части области ещё один кардиоинсультный центр, – проинформировал жителей Маркакольского сельского округа Даниал Ахметов.

По словам жителей приграничного села, в их больнице, неплохо оснащённой современным оборудованием и недавно отремонтированной, есть определённый кадровый дефицит: не хватает нескольких узких специалистов. Одной из причин того, что врачи не едут в село, является отсутствие жилья. По поручению Даниала Ахметова в Маркаколе построят два дома, в которых можно поселиться врачам, прибывшим в село.

После встречи с населением аким Восточного Казахстана ознакомился с работой сельской больницы Маркаколя и посетил строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс, сдача которого намечена на ноябрь текущего года. ФОК оснастят необходимым современным оборудованием и инвентарём для занятий различными видами спорта.

Географическое расположение Маркаколя, великолепная природа края делают его идеальным базисом для реализации различных проектов, связанных с туристической отраслью. Уникальное озеро, первозданные леса, заповедные места, удивительно богатый животный и растительный мир – всё это привлекает туристов, ищущих впечатлений и добрых гостеприимных людей.

– Радует, что популярностью среди сельчан пользуется развитие туризма, многие строят гостевые дома, со своей стороны мы готовы выделить гранты на открытие такого бизнеса. Будет составлен отдельный план, который войдет в программу развития приграничных территорий. Уже сейчас есть проект строительства пяти гостевых домов, а если у жителей есть свои идеи, то мы готовы их рассмотреть и поддержать. Радует, что сегодня молодые специалисты хотят вернуться в родное село, поскольку понимают перспективы и возможности его развития в будущем, – резюмировал итоги серии встреч с сельскими предпринимателями аким области.

Екатерина Гуляева