Приглашение в сказку

Отличники учёбы, юные спортсмены, а также дети из многодетных семей и ребята с особыми образовательными потребностями побывали на волшебных представлениях и получили в подарок денежные сертификаты.

В преддверии Нового года все ждут чуда. Но особенно волнуются, конечно, дети. И взрослые должны позаботиться о том, чтобы в эти предновогодние дни сбывались все самые заветные желания ребят, а в воздухе вместе со сверкающими снежинками витал дух настоящего волшебства.

Именно такими были новогодние ёлки от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, которые традиционно прошли в Усть-Каменогорске в зале «Ертіс концерт» в минувшее воскресенье.

– Выходной для проведения ёлок был выбран не случайно, – отметила руководитель Управления образования ВКО Инесса Чернышёва. – Мы старались максимально подстроиться под режим детей. Чтобы никого не оторвать от учёбы, дать время безопасно и не торопясь добраться. Опять же мы ориентировались на погодные условия, состояние трасс, чтобы все дороги были открыты.

В управлении образования отметили, что Президентская ёлка посвящена Году детей. Участниками новогоднего торжества стали 450 детей в возрасте от девяти до 13 лет из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей с особыми образовательными потребностями, а также одарённых детей, добившихся успехов в учёбе, спорте, творчестве или общественной жизни.

Для юных гостей организовали целое путешествие в мир новогодних чудес, где можно было встретиться с героями известных мультфильмов и народных сказок, пройти испытания и выполнить увлекательные задания. Сказочное представление, для подготовки которого пригласили актёров областного драматического театра, максимально приблизили к модным детским трендам. Так, среди героев можно было увидеть Гринча – похитителя Рождества, Лунтика, роботов-транформеров, друзей Тики и Токи (персонажи, символизирующие популярную социальную сеть видеороликов Тик-Ток) и другие популярные персонажи.

Но неизменными остаются Дед Мороз и Снегурочка. И, конечно, яркая новогодняя ёлка, которая вдруг оживает… Ребята с удовольствием играли в игры, присоединялись к танцевальным флэш-мобам, водили хороводы.

Танцевальные постановки исполнили коллективы «Best», «Тандем», «Краш», «Flash», «Шабыт», «Ара- беск», ансамбль «Әлем шаңырақ». Новогодними песнями ребят пора-довали вокальная группа А. Теми-ровой, Амина Нуралинова, Варвара Мелентьева, Ясмин Шаяхметова, Аделя Сабитова.

Каждому участнику ёлки вручили денежный сертификат на сумму 150 тысяч тенге и сладкий подарок.

– Подарки для детей на Президентской ёлке дополнили книгами, – уточнила Инесса Чернышёва. – А для того, чтобы ребятишки с особенностями развития и особыми образовательными потребностями чувствовали себя комфортно, праздничную программу адаптировали к их восприятию и создали тёплую атмосферу почти домашнего уюта.

От имени акима области Даниала Ахметова детей поздравил первый заместитель главы региона Алмасхан Сматлаев.

– От имени акима области Даниала Ахметова поздравляю вас с наступающим Новым годом! Очень приятно, что вы все хорошо учились в этом году, много читали, побеждали в конкурсах и соревнованиях, – подчеркнул он. – Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отмечает, что будущее страны за цифровыми технологиями. Вам, ребята, очень важно обладать знаниями и навыками в этой области, разбираться в точных науках, знать языки, историю, литературу и шагать в ногу со временем. В современном мире вы должны быть хорошо образованными, конкурентоспособными, нацеленными на самосовершенствование и успех. Я желаю в Новом году вам и вашим родителям мира и добра, здоровья, а также большого терпения и мудрости вашим учителям. Пусть эта ёлка станет для каждого из вас ярким и незабываемым праздником. Берегите свою родину, любите её и будьте патриотами родного Казахстана!

– Мне очень понравился праздник! Не ожидала, что здесь будет всё настолько красиво, – поделилась впечатлениями воспитанница Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, «Үміт» Управления образования ВКО 11-летняя София Павлияненко. – Сегодня я в костюме, который символизирует весну, вот у меня корона с цветущей орхидеей. Я увлекаюсь танцами, люблю петь, занимаюсь в кружке казахского языка. Я бы очень хотела, чтобы в новом году у всех всё было хорошо, чтобы все были счастливы!

К этому пожеланию присоединились все ребята. Каждый из них загадал у ёлки желание, которое непременно сбудется в новом году.

Лилия Дроздова