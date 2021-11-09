Приезжайте в гости к нам

Семей – город с особой атмосферой, множество значимых исторических событий случилось на этой земле. Посетить этот край – значит прикоснуться к истории, культуре народа, вдохновиться на новые свершения и открытия.

На сегодняшний день в Семее насчитывается более 20 субъектов, оказывающих туристские услуги. Подробнее об их деятельности и о перспективах отрасли в целом рассказал главный специалист сектора развития туризма Бауыржан Дюсенбаев.

– В текущем году стартовало приложение «2ГИС», что даёт возможность туристам ориентироваться в городе. В настоящее время ведутся переговоры с компанией, разработавшей данное приложение, о дальнейшем сотрудничестве для внесения в приложение городских турмаршрутов и троп, что позволит улучшить посещаемость объектов туризма, – отметил Бауыржан Дюсенбаев.

Для гостей и туристов также изготовлена карта и путеводитель на трёх языках с указанием городских достопримечательностей.

Семей – духовно-культурный центр Казахстана. Посещение этого особого во всех отношениях города дарит возможность прикоснуться к истокам национального духа и собственной истории.

Совместно со съемочной группой медиастудии «Арша» для цикла телевизионных программ «Большие города/Дархан дала» и телеканалом «Қазақ ТВ» для программы «Қазақ Квест» состоялись съёмки фильма о Семее, где подробно рассказали о туристских ресурсах города.

В июне по инициативе национальной компании «Казах Туризм» прошёл трёхдневный информационный тур с участием субъектов туристского бизнеса Республики Казахстан.

– Несмотря на карантинные ограничения, специалистами постоянно ведётся работа по оказанию консультативно-методического содействия по вопросам развития туризма, формированию имиджевых и презентационных материалов, сувенирной продукции для раскрытия и реализации туристского потенциала города. Работаем с ведущими туроператорами по разработке и внедрению турмаршрутов. Для удобства и комфорта туристов на дорогах выдаются рекомендации владельцам объектов придорожного сервиса о необходимости устройства санитарно-гигиенических узлов в соответствии с национальным стандартом. После отмены ограничений, связанных с пандемией коронавируса, работа по исполнению поставленных задач в рамках развития туризма в Семее совместно с заинтересованными лицами будет продолжена, – заключил Бауыржан Дюсенбаев.

Флора Левина

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Семей