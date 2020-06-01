Приехать и остаться

Какие специальности востребованы в сельской местности? Как привлечь молодых специалистов в село?

Государственная программа «С дипломом – в село» ориентирована на усиление кадрового потенциала сельских населенных пунктов необходимыми трудовыми ресурсами.

Актуальные вопросы реализации программы «С дипломом – в село» рассмотрели в ходе круглого стола с участием представителей Управления образования ВКО, Управления внутренней политики ВКО, КНПК, а также депутатов городского маслихата.

Заместитель руководителя Управления образования Восточно-Казахстанской области Кажумкан Оспангалиев отметил, что по этой программе трудоустраиваются выпускники не только высших учебных заведений, но и колледжей.

По поручению акима Восточно-Казахстанской области

Даниала Ахметова в регионе разработана Программа развития технического и профессионального образования на 2019–2021 годы. В рамках этой программы созданы десять базовых колледжей области по перспективным направлениям – энергетика, транспорт, металлургия, сельское хозяйство, строительство и другие.

Эти учебные заведения оснастят современным оборудованием и новейшей техникой. Студенты будут получать специальность по обновленным программам. Если раньше учащийся выбирал одну квалификацию, то теперь он имеет право на две-три квалификации по родственным направлениям. В итоге будет подготовлен востребованный специалист широкого профиля, который без труда найдет работу.

Другая сторона вопроса – заинтересовать молодого специа-листа работать в сельской глубинке. Ведь многие неохотно соглашаются менять городскую жизнь на сельскую, несмотря на подъемные, добавку к зарплате и возможность получения кредита на жилье под низкие проценты.

– Когда молодежь захочет приехать в село? – задался вопросом Кажумкан Оспангалиев. – Когда там будет достойная работа, перспектива роста, развитая инфраструктура и хорошие условия для проживания.

Такого же мнения придерживаются и депутаты Усть-Каменогорского городского маслихата. Так, Олег Фролов считает, что выпускникам школ должна предоставляться информация о рабочих местах и востребованных специальностях, чтобы они на начальном этапе имели правильное представление о перспективах выбранной профессии. По словам Александра Светаша, необходимо создать комфортные условия проживания в селе молодым специалистам, прибывшим из городской местности, а также разрушить сложившиеся стереотипы, касающиеся сельской жизни.

Татьяна Кравченко