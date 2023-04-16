Приехали, сыграли, покорили

Классика в жанре вестерна, сказка-мюзикл о соцсетях и невероятная энергетика арт-пространства – в Усть-Каменогорске прошли первые гастроли Акмолинского областного русского драматического театра.

Гостей на своих подмостках принимал Восточно-Казахстанский областной театр драмы.

СОВРЕМЕННЫЕ ВЕЯНИЯ В ИСКУССТВЕ

Приветствуя труппу, генеральный директор Руслан Кайырсынов выразил надежду на укрепление сотрудничества двух коллективов.

В свою очередь заслуженный деятель Республики Казахстан, руководитель Акмолинского театра Бейбит Бахтыгереев пригласил усть-каменогорских артистов на гастроли в Кокшетау, в город, прославившийся не только природными достопримечательностями, но и современными новаторскими веяниями в искусстве.

Новое дыхание, креативность, кипучесть в жизнь труппы привнесли молодые и уникально одарённые актёры, выпускники Казахского национального университета искусств «Шабыт». С их приходом в театре было создано оригинальное арт-пространство, в репертуаре появились постановки, которые значительно обогатили палитру жанров.

– Современная драматургия в несовременном казахстанском театре, – такой основной мессендж нашего проекта, – рассказывает актер Батырхан Сабыр.

Актёру просто нужно хорошо играть! Режиссёр ставит спектакль, уезжает, а постановка продолжает жить благодаря актёрам, которые её любят!

«ЛЮТОМУ» АПЛОДИРУЮТ СТОЯ

Для первого знакомства с Акмолинским театром вниманию восточноказахстанской публики была предложена драма-вестерн «Лютый» по известному произведению Мухтара Ауэзова. Это первый проект ребят по продвижению национального достояния в современной трактовке. И, как показало время с момента премьеры, самый выдающийся, поскольку спектакль уже получил высокое признание в Казахстане и на международных фестивалях.

По задумке молодого режиссёра из Татарстана Тимура Кулова действие разворачивается в кабаке. Несловоохотливый хозяин сдувает пыль со столов – история ведь давняя! Вскоре в питейном заведении собираются и остальные действующие лица. Это охотники-рассказчики, пережидающие снежную бурю, да свора собак. Поразительно то, как актёры на глазах у зрителей умело сменяют один образ на другой, вживаются в каждую роль подобно хамелеону, играют так, что невозможно отвести глаз!

Внимательный зритель «считывает» метафорический язык спектакля и в шляпе уже «видит» маленького волчонка, а в заострённом лезвии ножа – звериный оскал. Такое творчество «разгляди и разгадай» публике нравится! Особый же восторг и удовольствие доставляют невероятные пластические решения, раскрывающие волчьи инстинкты, любовь и страдания серого Лютого, а также танцевальные и музыкальные дивертисменты, подчёркивающие чётко выстроенный ритм постановки. Актёры по-особому талантливо создают атмосферу щемящего чувства одиночества и холода, играя то на домбре, то на гитаре, то на гармошке, то на дудочке.

В слаженном актёрском ансамбле выделяется единственная участница – она же играет роль бабушки Курмаша, старой волчицы в стае, и основную – роковую любовь Лютого. Знакомимся – Елена Василевская. За пятнадцать лет работы в театре актрисой было создано множество самых разнообразных сценических образов, но такой неординарный, пожалуй, впервые! Она настолько глубоко проникается эмо-

циональным миром своей героини, что передаёт настроения, переживания со множеством оттенков и нюансов, то бывая жестокой и непреклонной, то смягчаясь в отношениях с Лютым после подтверждения его преданности, то становясь отчаянной и обезумевшей при виде бездыханных волчат, беспощадно, с цинизмом убитых людьми.

– С ними я начала петь, хотя до этого многие говорили, что я непоющая актриса. И убедилась в том, что нет ничего невозможного, – сказала Елена.

О том, что спектакль, творчество могут будут иными, не укладывающимися ни в какие рамки, узнали и те, кто стоя аплодировал артистам по завершении спектакля. «Сильный спектакль!», «Мощная игра актёров», «Максимально необычное прочтение классики!» – оставляли восторженные отзывы в социальных сетях жители и гости Усть-Каменогорска.

Им посчастливилось быть в числе «посвящённых», поскольку пока эту постановку в Казахстане смогли увидеть лишь в Кокшетау, Алматы и Астане.

ЭКСКЛЮЗИВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Среди спектаклей, привезённых акмолинцами в областной центр, была и современная сказка шымкентского автора Алтынай Алиевой – «Балакай@Net.Аtа». Этакий эксклюзив для детей, так как театр выкупил исключительное право на её постановку и показ в Казахстане на два года.

И здесь актёры сразили юных зрителей своей бьющей через край энергией, захватили внимание динамизмом сюжета, интерактивом и юмором, удивили синтезом национального колорита и зрелищного мюзикла. В спектакле звучала казахско-, русско- и англоязычная речь. И на каждую реплику ребята оживлённо реагировали! Тем самым труппа дала заявку называться «театром для поколения «NEXT».

О важности гастролей можно говорить много. Поездки театральных коллективов жизненно необходимы как самим артистам, так и зрителям для нового импульса, обмена опытом и формирования эстетического вкуса. Но вместо рассуждений лучше видеть, чувствовать, встречаться, открывать. В этот раз такую возможность восточноказахстанским ценителям искусства предоставил приехавший из Кокшетау высокопрофессиональный коллектив. Он подарил сильные эмоции, оставил яркие впечатления.

Воодушевлённый тёплым приёмом в Усть-Каменогорске театр продолжил гастрольный тур в Семее.

Дарья Шавлева

Фото пресс-службы театра