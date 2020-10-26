Причёска в подарок 

Необычную благотворительную акцию провели в областном центре для детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей.

Областной дом юношества посетил коллектив мужского парикмахерского салона Barbershop. В рамках благотворительной акции парикмахеры салона показали своё мастерство, чем приятно удивили ребят.

– Наши мастера бесплатно сделали юношам стильные модные стрижки и укладки, – сказал директор салона Адильжан Кумаров. – Подростки всегда хотят красиво выглядеть, они ещё только ищут свой образ, себя. Судя по улыбкам и звучавшим словам благодарности, преображение им понравилось.

Также гости организовали для воспитанников дома юношества чаепитие со сладкими угощениями.

Милана Лейман