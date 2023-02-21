Прибавим обороты

В республиканском объёме розничного товарооборота Восточно-Казахстанская область занимает четвёртое место, её доля составила 6,2%.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по ВКО. Отмечается, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в январе 2023 года розничный товарооборот по региону увеличился на 1,2% и составил 66,1 млрд тенге.

Так, основной объём обеспечили физические лица, торгующие на рынках и осуществляющие индивидуальную торговую деятельность. Их товарооборот составил 72,1% от розничного товарооборота области и, по сравнению с январём 2022 года, увеличился на 23,1%. При этом объём торгующих предприятий увеличился на 21,5% и составил 27,9% розничного товарооборота области.

В общем объёме розничного товарооборота 64,3% составляют непродовольственные товары, 35,7% – продовольственные.

Наибольший объём продаж традиционно приходится на Усть-Каменогорск – 53,5 млрд тенге, или 80,9% товарооборота области. На Риддер и район Алтай – по 5% и 4,7% соответственно. Доля остальных регионов колеблется от 3% (Глубоковский район) до 0,4% (район Самар).

Насима Халелова