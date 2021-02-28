Президентский трактор для таёжного села 

В селе Шанагаты, что спряталось между холмами и лесами у самой государственной границы, проживает человек, у которого есть веский повод для выражения благодарности.

Речь – о Юрии Терентьеве, которому ныне уже 70 лет. А благодарен он Первому Президенту Республики Казахстан – Елбасы Нурсултану Назарбаеву за то, что в 2009 году он подарил ему в числе других сельских тружеников новенький трактор «Беларус» и крепко пожал руку. Незабываемое событие произошло в Семее. После этого наша газета рассказала читателям о трактористе из Шанагаты. Спустя почти 12 лет состоялась ещё одна встреча с этим человеком: посетив село Шанагаты, мы заглянули к нему домой.

Юрий Петрович, вернувшись в воспоминаниях к событиям того года, рассказал: когда добрался до дома на подаренном Президентом тракторе, его пришли поздравить все шанагатинцы. «Беларус» – самая востребованная в глубинке техника. Поэтому Юрий Терентьев всё лето помогал землякам: косил, бороновал скошенное сено. Затем доставлял стога до подворий. По осени возил дрова, другие грузы. Трактор стал подмогой всему селу. Правда, зимой наступало затишье: трактор стоял в гараже. Хозяин держит его в исправности, благо, опыта и знаний ему не занимать.

– В последние годы трактор чаще доверяю зятю, – говорит ветеран. – Помогаю с ремонтом, советом.

Стоит отметить, герой этой публикации родом из города Пермь. В молодости судьба забросила его на пограничную заставу, которая находилась рядом с селом Шанагаты. Молодой солдат встретил здесь свою будущую жену. Обручившись, пара уехала на родину Юрия Петровича, потом вернулась в Казахстан и какое-то время жила в Усть-Каменогорске. Однако позже вернулись вновь в Шанагаты. С тех пор и живут здесь.

Супруги вырастили четверых детей. Два сына проживают в Усть-Каменогорске, дочь – в Алтае. Дом ещё одной дочери находится по соседству.

Как было сказано выше, у Юрия Терентьева есть повод для благодарности. И не только Первому Президенту, а всем односельчанам, которые приняли его в свою семью, всем добрым людям, встречавшимся на его жизненном пути.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район