Президент открыл Генеральное консульство Казахстана в Сиане
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии открытия Генерального консульства Республики Казахстан в Сиане.
Это мероприятие стало завершающим в программе его государственного визита в Китай, сообщает Аkorda.kz.
Глава государства выразил признательность китайской стороне за содействие в открытии дипломатического представительства нашей страны. Указ об учреждении Генерального консульства Казахстана в крупном промышленном и историко-культурном регионе КНР Президент подписал 5 ноября 2022 года. В консульский округ, который будут обеспечивать казахстанские дипломаты, вошли провинции Шэньси, Ганьсу, Сычуань, Хубэй, Нинся-Хуэйский автономный район и город центрального подчинения Чунцин с общей численностью населения 246 миллионов человек.
В здании консульства наряду с дипломатическим корпусом также будут располагаться представительства национальных компаний для продвижения экономических интересов Казахстана.
В церемонии открытия принял участие член Госсовета, министр иностранных дел КНР Цинь Ган, который от имени китайского Правительства поздравил участников мероприятия. По его словам, учреждение Генерального консульства Казахстана в Сиане свидетельствует о том, что двустороннее сотрудничество выходит на новый уровень. Казахстан – единственная страна Центральной Азии, открывшая свое дипломатическое представительство в провинции Шэньси.