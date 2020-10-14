Превентивные меры 

В Курчатове серьёзное внимание уделяют профилактике птичьего гриппа.

В связи с распространением на территории Республики Казахстан птичьего гриппа, в Курчатове под председательством акима города Алексея Глазинского сотрудники отдела ЧС провели встречу, обсудив текущую ситуацию.

В мероприятии приняли участие представители профильных организаций. Совместно проанализированы и выработаны требующиеся профилактические меры по недопущению распространения опасного заболевания, вызывающего сильный падёж птицы. Также на территории города организовано внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По его результатам протокольно поставлены задачи, которые необходимо выполнить в самое ближайшее время.

Ева Ким

Курчатов