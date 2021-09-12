Преодолеть непреодолимое

Герою нашего повествования – Виктору Коршаку всего 16 лет. Однако, несмотря на свой юный возраст, он добился немалых успехов: не раз становился чемпионом Республики Казахстан по пожарно-спасательному спорту. В 2019 году в личном зачёте занял второе место на чемпионате мира среди юношей в преодолении стометровой полосы с препятствиями.

Всё началось пять лет назад. Знакомый пригласил парня на тренировку по пожарно-спасательному спорту. Со временем сам заниматься перестал, а вот Виктора затянуло и не отпускает до сих пор. На его счету участие в 20 соревнованиях и призовые места. Без преувеличения можно сказать, что образ жизни Виктора Коршака – гордость родителей и достойный пример для подрастающего поколения.

– Расскажи, с какими трудностями пришлось столкнуться в начале спортивной карьеры?

– Не получалось подняться по штурмовой лестнице на второй этаж учебной башни. Никак не мог набрать нужную скорость и взобраться, как это делали другие ребята. Начинать было трудно. Я поставил задачу – приложить максимум усилий, чтобы добиться результата. Планомерно шёл к этой цели.

– Каким результатом гордишься больше всего?

– Безусловно, вторым местом в личном зачёте среди юношей в преодолении стометровой полосы с препятствиями на чемпионате мира, который проходил в 2019 году в городе Саратове Российской Федерации. Счастью не было предела. Результат по времени 17,98 секунды в преодолении стометровки.

– Какие у тебя планы на будущее? Думаешь ли ты связать свою жизнь со спасательным делом?

– Мне всегда была интересна профессия дальнобойщика. Но спорт всё изменил в моей жизни, появились другие цели. Я открыл для себя непростую, но увлекательную работу спасателей и пожарных. Хотел бы служить в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, дойти до звания полковника. Для меня важен рост, развитие, стремление. Не могу стоять на месте. Уверен, что большинство молодых ребят-спортсменов в будущем выберут профессию, связанную со службой, обеспечивающей безопасность обычных граждан. В любом случае полученная хорошая физическая подготовка пригодится в других видах спорта, да и в жизни приобретённые навыки могут понадобиться.

– С какой периодичностью проходят тренировки?

– Занимаюсь каждый день по 3,5–4 часа.

– Есть ли у тебя хобби, как восстанавливаешь силы после тренировок?

– Люблю гулять, быть на природе. Сейчас изучаю государственный язык.

– Как родные и друзья отреагировали на твоё решение заниматься пожарно-спасательным спортом?

– Родители – с пониманием. Друзья считают спорт опасным и порой в шоке от того, как преодолеваю препятствия на такой скорости. Ведь любое неосторожное движение может обернуться травмой, причём очень серьёзной.

– Охарактеризуй спорт несколькими словами?

– Сложный, интересный, опасный, стремительный, только для умеющих преодолевать непреодолимое.

– Какие наставления дашь спортсменам, которые только начинают свой путь?

– Во-первых, не сдаваться, как это многие делают. Нужно верить в себя и не сомневаться. Только так, только вперёд. К успеху приведут упорство и постоянный труд.

Александра Исаева

Фото из архива Виктора Коршака и из открытых источников