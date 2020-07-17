Премии смелым и отважным

«Казцинк» вручил героям, спасшим жизни людей, по миллиону тенге.

По результатам народного голосования на сайте премии «Iзгi жүрек» («Доброе сердце») награду в один миллион тенге получили несколько человек, которые проявили риск и самоотверженность при спасении чужих жизней.

Напомним, народная премия вручается восточноказахстанцам, рискнувшим своей жизнью ради спасения других. Определение лауреатов «Iзгi жүрек» проводится в преддверии Дня металлурга. В этом году выбор был между пятнадцатью самоотверженными поступками. По итогам народного голосования на сайте izgi-jurek.kz определились победители:

В Усть-Каменогорске Ахат Айдаров и Алишер Табылдиев не раздумывая бросились за упавшим в Ульбу годовалым ребенком и чудом спасли малыша. Мать на секунду

отвлеклась, когда малыш упал в воду. Женщина закричала, находившиеся рядом Ахат и Алишер поспешили на подмогу. Миллион тенге они разделили на двоих. Ахат уже решил, как распорядится полученной премией – мужчина планирует пожертвовать всю сумму нуждающимся людям.

В Катон-Карагае полуторагодовалый малыш, игравший с мамой на детской площадке, непонятным образом очутился в бетонной выгребной яме уличного туалета. Это увидел Раджан Айдарбаев, который проходил мимо. Без раздумий, несмотря на угрозу собственной жизни, мужчина прыгнул за ребёнком и вытащил его на поверхность.

Айбек Абдрахманов спас из горящего дома семью из семи человек в Усть-Каменогорске. Около часа ночи Айбек проезжал на такси мимо дома своих знакомых. Увидев пожар, он бросился их спасать: начал стучать в двери и окна, чтобы разбудить спящих хозяев, а затем помог выбраться всем членам семьи.

В рамках премии героев обычно чествовали на главном торжестве металлургов, но в этом году из-за пандемии коронавируса формат пришлось изменить. Лауреатам с соблюдением всех санитарных требований вручили денежные премии и статуэтки 14 июля.

– «Казцинк», как один их крупнейших благотворителей страны и социально ответственная компания, уже третий год подряд чествует тех, кто не побоялся рискнуть жизнью ради других людей, – комментирует исполнительный директор по административным вопросам «Казцинка» Андрей Лазарев. – Все номинанты – настоящие герои нашего времени! Каждый из них обладает замечательными качествами: сочетает в себе храбрость, порядочность и неравнодушие к людям. Эта светлая премия побуждает каждого из нас быть добрее и заботливее к ближнему. Думаю, эти качества важны во все времена и особенно в той ситуации, которую сегодня переживает весь мир. Наши лауреаты – это отличный пример настоящего Человека с большой буквы!

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