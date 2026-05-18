Премьер-лига Казахстана: яркое противостояние

Первый домашний матч футбольного клуба «Алтай Өскемен» в рамках Премьер-лиги Казахстана стал для жителей города большим праздником. Центральный стадион собрал 7 500 зрителей, которые в течение трёх часов непрерывно поддерживали команду.



Матч Премьер-лиги состоялся в Усть-Каменогорске впервые за 13 лет. Поэтому данная встреча стала историческим моментом для местного футбола. Вместе с тысячами болельщиков на трибунах за игрой наблюдал аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.



По словам представителей клуба, значение этой игры для команды сложно было переоценить.

– Спустя тринадцать лет мы снова принимаем матч Премьер-лиги на своём стадионе. Для нас это огромная радость. Болельщики создали сегодня невероятную атмосферу. Люди начали приходить еще с трёх часов дня, а к моменту начала матча арена на 7 500 мест была заполнена до отказа. Мы впервые чувствуем такую масштабную поддержку зрителей, – отметил представитель

клуба.



Перед началом игры организаторы подарили присутствующим праздничное настроение: для болельщиков подготовили шоу-программу, розыгрыши призов и различные активности.

– Это знаменательный день для Усть-Каменогорска. К первому домашнему матчу в Премьер-лиге люди готовились по-особенному. Атмосфера на стадионе потрясающая. Мы приложили все усилия, чтобы подарить болельщикам яркие эмоции, – рассказала одна из организаторов Айдана Алтайбекқызы.



Поддержать клуб приехали болельщики не только из Усть-Каменогорска, но и из других городов и районов области.



– Мы пришли сегодня, чтобы поддержать свою команду. Мы болеем за них постоянно.

У нас есть свой фан-клуб. Твёрдо верим, что в будущем «Алтай» добьётся высот, – поделилась болельщица Айзат Ахметова.



Почувствовав поддержку трибун, футболисты «Алтая» активно организовывали атаки на ворота соперника. Такие моменты повторялись несколько раз в ходе встречи. Однако, несмотря на все старания игроков, счёт не удалось открыть ни в основное время, ни в добавленные пять минут.

В перерыве после первого тайма на поле вышел главный хедлайнер вечера – популярная звезда казахстанской эстрады певец Turar. Он исполнил несколько своих хитов и поздравил горожан со спортивным праздником.



В итоге матч, длившийся два часа, завершился без голов в ворота «Ордабасы», несмотря на все усилия «Алтай Өскемен». Тем не менее, в ходе напряжённой игры команда смогла защитить и свои ворота, сохранив стабильное положение в турнирной таблице.



После завершения встречи аким региона Нурымбет Сактаганов отметил, что обе команды показали захватывающую игру, которая стала красивым футбольным праздником для жителей города.

На пресс-конференции после матча главный тренер ФК «Алтай Өскемен» Вахид Масудов не скрывал, что игра против одного из лидеров казахстанского футбола и чемпиона прошлого года была непростой для местной команды.



– В целом, мы сделали всё, что могли, особенно в первые минуты, пока хватало сил. Была хорошая контригра. Команда старалась добиться высокого результата. В начале матча темп был неплохим. Но, к сожалению, в завершающей стадии нам немного не хватило, – сказал главный тренер.

Он также отметил, что такие матчи украшают чемпионат и делают его интересным для зрителей.



– Мы старались закрывать все зоны и соблюдать игровую дисциплину. Однако стало заметно, что нам не хватает внутренней ротации – возможности для замены игроков ограничены. В составе многих клубов по десять легионеров, у нас такого нет. Есть мысли добавить ещё двух-трёх опытных игроков. Сейчас в команде в основном играют молодые ребята, коллектив можно назвать полностью молодёжным. Несмотря на это, я хочу поблагодарить своих игроков. Выражаю большую признательность акиму области за поддержку. Также спасибо нашим болельщикам. То, что люди так собрались и поддержали команду, – огромная мотивация для нас, – подчеркнул Вахид Масудов.

Также тренер поделился планами на будущее.



– План у нас один – закрепиться в Премьер-лиге. Для этой цели мы приложим все силы. К сожалению, первые десять игр (две – в Кубке, восемь – в чемпионате) нам постоянно приходилось играть в выездном формате. Это было сложно для наших ребят. Но мы не сдаёмся и продолжаем идти вперёд своим путём, – подытожил Вахид Масудов.

Дәурен Аллабергенұлы

Фото Махаббат Ахметжанова

