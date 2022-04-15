Преимущества женской логики

6 апреля в Казахстане отметили День работников следственных органов МВД РК.

Следователь – непростая и зачастую опасная профессия. Однако в наше время всё чаще представительницы прекрасной половины человечества носят на своих хрупких плечах погоны. Некоторые эксперты утверждают, что нередко именно женская логика помогает распутывать самые сложные преступления. Поэтому женщины-следователи часто становятся лучшими в своей профессии.

Об этом можно судить на примере следователя следственного отделения Бородулихинского РОП капитана полиции Айгерим Уакпаевой. Её карьера началась в 2015 году, когда в возрасте 23 лет Айгерим назначили на должность участкового инспектора по делам несовершеннолетних.

С июня 2021 года девушка служит следователем следственного отделения Бородулихинского РОП. Несмотря на небольшой стаж работы, она доказала на практике, что не уступает своим коллегам-мужчинам в профессионализме. На её счету уже не один десяток раскрытых дел.

По словам Айгерим Уакпаевой, работа в следственных органах кардинально отличается от того, как её романтизируют в фильмах и сериалах. Ни одно кино не покажет всю глубину, серьёзность и ответственность этой профессии. Не покажут, как следователь переживает и пропускает через себя ту или иную ситуацию по каждому уголовному делу.

На самом деле, романтика в трудовых буднях следователя совсем отсутствует. Напротив, это выезды на место происшествия в любую погоду и время суток, даже глубокой ночью. Бывает так, что в производстве находится одновременно несколько уголовных дел и материалов проверок. Всё это сопряжено с практически полным отсутствием свободного времени и личной жизни.

– Тем не менее, я очень люблю свою работу и никогда не выбрала бы для себя иную профессию, – признаётся Айгерим Уакпаева.

Ерик Абитов

Бородулихинский район