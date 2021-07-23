Преимущества налицо

Объекты предпринимательства в Курчатове присоединяются к проекту Ashyq.

Об этом сообщил и. о. руководителя отдела предпринимательства, промышленности и туризма города Курчатова Галымжан Тлесов в ходе брифинга в режиме онлайн.

Он подробно рассказал об удобствах программы для представителей бизнеса и призвал всех предпринимателей активно подключаться к этому процессу. По его словам, мобильное приложение Аshyq позволяет минимизировать риски распространения коронавируса и сокращает количество контактов, приводящих к заражению, а также позволяет бизнесу продолжать свою деятельность в период ограничительных мер и предоставить безопасность нахождения граждан в своих помещениях.

– Это даёт возможность предпринимателям малого и среднего бизнеса продолжать работать в условиях карантинных мер из-за пандемии КВИ, – подчеркнул спикер. – Программа через мобильное приложение легко определяет рейтинг риска на входе в объект. Это значительно облегчает данную процедуру в целом.

Кроме того, Ashyq позволяет эпидемиологическим службам получать более точные и достоверные данные по распространению эпидемии, на основе которых будут применены наиболее эффективные инструменты по локализации очага. Самое главное, программа обеспечивает безопасность как самих посетителей, так и трудового коллектива объекта предпринимательства, будь то магазин или предприятие общественного питания.

Галымжан Тлесов отметил, что предприниматели, работающие по программе Ashyq, имеют ряд преимуществ перед теми предприятиями, которые не участвуют в этом проекте. Например, у них значительно увеличивается время работы и для них могут быть сняты ограничения в выходные дни.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников

Курчатов