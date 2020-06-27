Предъявите пропуск

В Усть-Каменогорске с 27 июня вновь вводятся ограничительные мероприятия.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией Главный государственный санитарный врач Усть-Каменогорска Михаил Дерябин подписал постановление о введении ограничений на территории областного центра с 00:00 27 июня до 00:00

11 июля.

По его информации, по городу на 25 июня зарегистрировано 184 случая заражения коронавирусной инфекцией: 120 – подтвержденных и 64 – бессимптомных случая. Средний показатель темпов роста заболевших за неделю составил 16,6 процента, в Семее за аналогичный период – 6,8 процента. Данные наглядно демонстрируют интенсивный рост количества заболевших.

– Основная причина скачка заболеваемости в Усть-Каменогорске – несоблюдение населением элементарных правил личной гигиены, социальной дистанции, масочного режима в общественных местах и несвоевременное обращение больных за медицинской помощью при появлении признаков респираторных заболеваний, – отметил Михаил Дерябин. – Некоторые люди находятся дома с температурой по три-четыре дня и не вызывают скорую помощь. Это преступная халатность! Они могут за это время заразить большое количество людей.

Чтобы минимизировать риски заражения COVID-19, на территории Усть-Каменогорска введут ограничительные мероприятия. Так, пешеходы смогут передвигаться по территории города по пропускам. Движение личного автотранспорта также будет разрешено по принципу четного-нечетного числа последней цифры государственного номерного знака в будние дни. В выходные и праздничные дни, а также в ночное время с 22:00 до 05:00 в будние дни передвижение личного автотранспорта запрещается, за исключением спецтранспорта и автомобилей со спецпропусками красного и синего цветов. При этом повторно обращаться за пропусками на автотранспорт нет необходимости, поскольку вся информация есть в электронной базе.

Дачникам можно выезжать на свои участки на личном автомобиле в выходные и праздничные дни без привязки к государственному номерному знаку. При себе необходимо иметь правоустанавливающие документы.

В будние дни осуществлять пассажирские перевозки будут до 50 процентов общественного транспорта, в выходные и праздники установлен запрет на его передвижение.

Медицинские учреждения и аптеки продолжат работу в прежнем режиме. Промышленные предприятия также будут работать без ограничений, при этом их руководителям необходимо обеспечить доставку сотрудников на служебном транспорте. До 70 процентов работников госструктур, квазигосударственного сектора рекомендуется перевести на удаленный

режим работы.

Изменения коснулись и объектов торговли. Продовольственные магазины будут работать с 8:00 до 20:00 без ограничений по дням недели с проведением дезинфекционных мероприятий каждые три часа, непродовольственные – с 10:00 до 19:00 только в будние дни с проведением дезинфекции каждые четыре часа.

Работа объектов общественного питания будет осуществляться внутри помещений – в будние дни, на открытых площадках – без ограничений, при заполняемости 50 процентов от проектной вместимости, соблюдении дистанции не менее двух метров и усиленного дезинфекционного режима.

Кинотеатры, театры, салоны красоты, парикмахерские, СПА-центры, СТО, автомойки, бильярдные смогут работать в будние дни. Общественные бани и сауны – в будние дни с ограничением по времени с 15:00 до 20:00. Посещать спортивные объекты можно ежедневно с 10:00 до 20:00.

Парки отдыха прекращают работу на время действия ограничительных мер. Сохраняется запрет на деятельность кальянных, ночных клубов и ограничение на деятельность объектов религиозного назначения.

Добавим, блокпосты на внешних границах областного центра устанавливать не будут, следить за соблюдением предписанных мер поручено сотрудникам полиции при патрулировании улиц города.

– Основным принципом постановления является самоизоляция, – резюмировал Михаил Дерябин. – Ни один объект торговли не закрылся, возможность работать есть, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Только так мы сможем стабилизировать ситуацию в городе.

Татьяна Кравченко