Предварительная подготовка 

С 10 февраля на территории области начинается работа по обследованию потенциально опасных, подверженных подтоплению участков, а также аэровизуальный мониторинг гидрологической обстановки.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. По региону определено 94 потенциально паводкоопасных населённых пункта, или 121 участок, где расположены 7191 жилой дом. Как отмечают специалисты, уровень риска подтоплений выше среднего в Усть-Каменогорске, районе Алтай, Катон-Карагайском, Тарбагатайском, Глубоковском и Бородулихинском районах.

Аэровизуальное обследование рек Ульба, Горная Ульбинка, Иртыш в створе от Усть-Каменогорской ГЭС до Шульбинского водохранилища показало, что ситуация стабильная, отмечается ледостав. Толщина льда на большей части рек области превышает показатели 2018–2020 годов. На реке Бухтарме она варьируется от 60 до 70 см. В целях снижения риска определены 18 участков для проведения профилактических взрывных работ по дроблению льда на реках Бухтарма, Иртыш, Курчум и Уба.

– На проведение первоочередных противопаводковых мероприятий из областного бюджета будут выделены необходимые средства. В первую очередь для взрывных и берегоукрепительных работ, – отметил Даниал Ахметов. – Кроме того, необходимо держать на контроле уровень воды во всех водохранилищах, в том числе подведомственных «Казводхозу».

Как сообщается, в ряде районов промерзание почвы доходит до полутора метров. В целом средняя величина промерзания составляет от 32 см до 97 см. Высота снежного покрова находится в интервале от 5 см до 40 см, что не исключает дальнейшего увеличения промерзания почвы на территории области.

С учётом паводков прошлых лет акимам городов и районов поручено создать комиссию и приступить к проведению профилактических мероприятий. Необходимо подготовить эвакуационные пункты и оснастить их в соответствии с требованиями. Выполнения всех поручений точечно по каждому району и населенному пункту будет проверять рабочая группа.

Насима Халелова

Фото из открытых источников