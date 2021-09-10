Председатель Регионального совета ПП ВКО Асемкан Дускужанов: «В решении системных проблем важен каждый голос»

В канун восьмилетия НПП «Атамекен» председатель Регионального совета Палаты предпринимателей Восточно-Казахстанской области Асемкан Дускужанов рассказал об актуальных проблемах бизнеса и о проделанной работе в 2021 году.

– Асемкан Серканович, как бы вы охарактеризовали роль возглавляемого вами Регионального совета в развитии предпринимательства нашей области?

– Благодаря Регсовету у бизнеса есть возможность попытаться что-то изменить, решить насущные вопросы либо с помощью местных исполнительных органов, либо через центральный аппарат НПП «Атамекен», либо через профильные министерства, республиканскую Межведомственную комиссию. Здесь важен именно голос бизнеса, а Палата предпринимателей ВКО выступает как исполнитель наших поручений.

Напомню, что при Регсовете Палаты предпринимателей ВКО создано пять отраслевых комитетов: строительства, образования, туризма, АПК, торговли и услуг. На заседаниях наших комитетов поднимаются актуальные вопросы соответствующих отраслей, о которых никто не знает лучше нас, действующих предпринимателей.

– Какие именно проблемы рассматривал Регсовет в текущем году и по каким из них удалось добиться положительного решения?

– Если приводить примеры в отраслевом разрезе, то в сфере развития агропромышленного комплекса членами комитета АПК и сельхозтоваропроизводителями региона были внесены предложения по формированию новой Концепции развития АПК на 2022–2026 годы.

В сфере развития туризма мы решили проблему завышенных тарифов на электроснабжение для баз отдыха района Алтай благодаря инициативе нашего активного члена Регсовета Айдоса Бахтубаева, который подключил объекты к электрическим сетям своей строящейся базы отдыха с адекватной стоимостью электроснабжения. Многочисленные вопросы предпринимателей Урджарского района мы поднимали на встречах с председателем президиума Нацпалаты «Атамекен», Департаментом туризма НПП «Атамекен», Министерством культуры и спорта РК, АО «НК «Kazakh Tourism», местных исполнительных органов, выносили на заседание Правительства. По итогам проведённой работы в направлении озера Алаколь было увеличено количество ж/д вагонов и периодичность следования поездов на внутриобластных маршрутах, организовано круглогодичное ежедневное курсирование четырёх регулярных, а также четырёх сезонных автобусных сообщений из городов областного значения.

В сфере развития человеческого капитала в связи с удорожанием дизтоплива учебные центры понесли дополнительные расходы на обучение по ряду специальностей (водитель, тракторист и т. п.). Совместно с Палатой предпринимателей ВКО нам удалось решить этот вопрос с Управлением образования ВКО, в результате чего стоимость обучения по обозначенным специальностям была увеличена на 32 тысячи тенге.

Вот лишь несколько примеров нашего успешного взаимодействия с РПП ВКО и НПП «Атамекен».

– А какие задачи по продвижению бизнеса решала в 2021 году Региональная палата предпринимателей?

– Огромная работа проведена Палатой по включению бизнес-объектов Восточного Казахстана в проект Ashyq. «Атамекен» и разработчики программы усовершенствовали вхождение объектов в проект – теперь предприниматели делают это самостоятельно. Ashyq позволяет бизнесу работать даже в условиях «красной» зоны, обеспечивая безопасность от COVID-19 клиентам и персоналу.

В сфере развития агропромышленного комплекса Палатой внесено 84 предприятия ВКО в список казахстанских предприятий, имеющих право на экспорт в Китай пяти видов растениеводческой продукции. Также реестр экспортёров в Китай пополнился шестью предприятиями Востока, которые занимаются экспортом шкур и шерсти животных.

Одним из важных направлений работы Региональной палаты предпринимателей является внедрение системы дуального обучения в колледжах и вузах ВКО. По состоянию на 1 сентября 2021 года, всего в реестре договоров дуального обучения зарегистрировано 1849 договоров, в том числе 645 внесено в реестр за 8 месяцев текущего года. Дуальное обучение представлено 33 колледжами и 263 предприятиями Востока. При активном участии представителей этих предприятий и Палаты предпринимателей ВКО разработана модульная учебная программа.

Также Палата предпринимателей ВКО осуществляет формирование и ведение Реестра организаций образования НПП РК «Атамекен». На сегодняшний день в реестр включена 91 организация от ВКО.

В части сопровождения проектов Палата принимала активное участие в подготовке к школьному сезону. Так, мы рекомендовали местным исполнительным органам 13 местных производителей для реализации государственного заказа по пошиву школьной формы для ребят из многодетных и малообеспеченных семей. Таких детей у нас в ВКО около 44 тысяч.

Серьёзный проект по поддержке выпускников проекта «Бастау Бизнес» запустили в Палате в июне этого года. Микрофинансовая организация Oskemen-Atameken предлагает сельскому бизнесу, наряду с городским, выгодные и дешёвые кредиты с удобной залоговой политикой. Поэтому все, кто отучился по «Бастау Бизнес», но так и не получил государственное льготное финансирование, могут обращаться за помощью в нашу МФО, уставной капитал которой сформирован на 51 % Палатой и на 49 % областным акиматом.

– С какими проблемами бизнес чаще всего обращался в Палату за защитой своих прав от необоснованных действий сотрудников государственных органов? И удалось ли оказать реальную помощь предпринимателям?

– В начале года Палате удалось решить проблему восьми предпринимателей, связанную с продлением договоров аренды земли под торговые павильоны в Усть-Каменогорске. Десятки продавцов и сами предприниматели едва не остались без доходов, но благодаря настойчивости юристов Палаты и эффективному сотрудничеству с органами прокуратуры этот вопрос был снят.

Весной совместно с центральным аппаратом НПП мы добились, чтобы разрешили деятельность всех объектов бизнеса, многие из которых простаивали в течение нескольких месяцев. Вы помните, что в связи с пандемией была парализована деятельность бильярдных, боулингов, компьютерных клубов, караоке-баров, детских игровых площадок и других объектов.

На заседаниях Совета по защите прав предпринимателей в этом году чаще всего поднимались вопросы, связанные с получением земли и участием бизнеса в госзакупках.

Так, основной проблемой в земельном вопросе стало непроведение аукционов со стороны местных исполнительных органов. Те, в свою очередь, объясняют сложившуюся ситуацию отсутствием бюджетных средств на разработку генеральных планов населённых пунктов. В этом направлении правовой блок Палаты продолжает активную работу по отстаиванию прав предпринимателей.

Что касается госзакупок, то основная проблема бизнеса связана с отсутствием конкретизации требований к товарам и услугам, с неточностями в конкурсной документации. Свои предложения по этой теме Палата направила в центральный аппарат НПП «Атамекен» и профильное министерство.

– Какие задачи стоят на повестке дня у Регионального совета и Палаты предпринимателей ВКО?

– У нашего комитета строительства остро стоит проблема удорожания стоимости строительных материалов, из-за которого происходит увеличение сметной стоимости проектов. Так, в начале строительного сезона рост цен на основные капиталоёмкие строительные материалы по республике составил от 15 до 140 процентов, при этом наибольший рост произошёл на металлопрокатную продукцию, также значительно подорожали цемент, бетон, кирпич, сваи, битум, газоблоки. Решение о проведении корректировки по финансируемым из бюджета проектам, где сметная стоимость увеличена более чем на 10 %, было принято Правительством. Необходимо, чтобы данное решение претворялось в жизнь, и мы над этим работаем вместе с Комитетом по делам строительства МИИР РК. Также мы хотим пролоббировать вопрос поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, которые являются инвесторами, а именно предлагаем ввести понятие «инвестор МСБ».

Комитет образования поднимает вопрос механизма распределения госзаказа в организациях ТиПО, этот вопрос мы пытаемся решить при содействии Департамента развития человеческого капитала НПП «Атамекен».

Сегодня также остро встала проблема производителей и реализаторов молочной продукции в связи с планируемым внедрением маркировки. Наши предприниматели выступают против маркировки, ведь она приведёт к удорожанию молочной продукции до 50 %. Палата сейчас готовит соответствующее обращение в Министерство сельского хозяйства и Министерство торговли.

В целом, мы намерены и дальше содействовать устойчивому развитию предпринимательского потенциала нашей области и оказывать всяческую поддержку субъектам бизнеса в решении системных проблем, актуальных для нашего региона. При этом, как и прежде, мы будем работать в тесном взаимодействии с местными исполнительными органами.

– Что бы вы пожелали от лица бизнес-общественности Востока Национальной палате предпринимателей «Атамекен» в день восьмилетия?

– Восемь лет – внушительный срок! За эти годы произошло много перемен в жизни нашего предпринимательского сообщества. Пандемия внесла серьёзные коррективы в нашу работу и вообще в жизнь каждого казахстанца. Мы перешагнули очередной рубеж в своем развитии, многое теперь происходит в онлайн-формате. Мне бы хотелось от имени всех членов нашего Регионального совета пожелать Нацпалате новых достижений в сфере защиты прав бизнеса, новых интересных проектов для МСБ, новых инструментов поддержки и продвижения отечественных производителей. Хотелось бы, чтобы НПП принимала ещё более активное участие в законотворчестве, внесении изменений в НПА, которые регулируют предпринимательскую деятельность.

Ну а конкретно Палате предпринимателей ВКО желаю удерживать лидирующие позиции в сферах защиты предпринимателей, сопровождения проектов, нефинансовой поддержки, развития человеческого капитала. Впереди у нас много работы – будем и дальше консолидировать бизнес-сообщество и решать системные проблемы сообща, с учётом каждого голоса.

Христина Дорошенко