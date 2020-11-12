Предприниматели нарушают карантинный режим 

Предприниматели Семея вышли на площадь с требованиями о послаблении ограничительных и карантинных мер. Более 50 представителей сферы малого и среднего бизнеса встретились с акимом города Ермаком Салимовым.

В ходе встречи было отмечено, что пока Восточный Казахстан находится в красной зоне и растёт число заболевших, ни о каких послаблениях не может быть и речи. Более того, власти неоднократно отмечали, что сами предприниматели дискредитируют себя, подрывая собственный авторитет. Во время второй волны были приняты не такие жёсткие меры, как в марте–июне. Но бизнесмены нарушают и их. Последний пример – проведение «тайной» свадьбы в одном из ресторанов Семея, где собрались известные спортсмены, представители творческой интеллигенции и образования, молодёжные лидеры, бизнесмены и шоумены. Примечательно, что некоторые из присутствовавших на нелегальном празднике переболели коронавирусом. Выходили с обращением к землякам о необходимости соблюдения всех правил. Однако это не помешало им, нарушая все запреты и ограничения, провести той.

И подобный случай, к сожалению, не единичный. Несмотря на то, что в этот период практически всем предпринимателям позволили работать с ограничениями по времени и количеству человек, с соблюдением дистанции, масочного режима и дезинфекционных мер, некоторые представители бизнеса считают, что могут позволить себе работать как раньше и требовать смягчения карантина.

Важно понимать, что таким отношением они не просто подрывают доверие к субъектам бизнеса, но и сами способствуют распространению COVID-19. На встрече с бизнесменами Семея была озвучена чёткая позиция властей – до стабилизации ситуации с COVID-19 послаблений не будет. Соблюдение санитарных требований и ограничительных мер на сегодняшний день является единственным способом сдержать распространение опасного вируса, сохранить собственное здоровье и окружающих.

Мария Щетинина

Семей